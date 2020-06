Regreso al futuro

Parecía que no iba a llegar el momento, pero el fútbol ha vuelto. Parecía tambien que, después de casi tres meses de inactividad, los futbolistas iban a volver como el muñeco de Michelín "jarto" de berza, pero no se ha visto un mal ritmo de juego en lo que llevamos de reanudación. Eso sí, el ambiente sin público es mas soso que un polo de apio pero la falta de aficionados en las gradas va a equilibrar el factor campo, que no va a ser tan decisivo en esta recta final. Y con este escenario vuelve el Cádiz a escena a seguir sonñado con el ascenso directo. En definitiva, la vida sigue igual. O casi. Porque un aspecto que marca la diferencia es la renovación de Álvaro Cervera como técnico cadista para las próximas cuatro temporadas. En un sector del cadismo no se entendía como estando el equipo como estaba no se había llegado aún a un acuerdo con el entrenador. Pues listo. Y es de justicia y, para muchos, entre los que me incluyo, una magnifica noticia. Cervera es hoy por hoy el mejor entrenador que puede tener este equipo.

Como todo entrenador tiene sus pros y sus contras, pero creo que no haberlo renovado hubiera sido un error mayúsculo. Afortunadamente no ha sido así. Y lo que es mas importante, sin estar ligada su renovación a ningún tipo de objetivo. Tambien lo veo lógico, puesto que el primero que sabe el objetivo que tiene en la cabeza es el propio Cervera. Así pues las cosas, creo que esta renovación va a dar mucha tranquilidad al míster para afrontar lo que nos queda. La confianza en tu trabajo vale mas que todo el dinero del mundo. Ahora falta por ver como afrontará el equipo en lo deportivo estas once finales. La cabeza de la tabla se ha apretado y va a haber cuatro equipos (mínimo) peleando por dos plazas de ascenso directo.

Pero ahora mismo, como bien reconoce Cervera, es una absoluta incógnita saber como van a estar los rivales a los que nos enfrentemos, como les habrá afectado a cada uno estos meses de sequía. Creo que la clave va a estar en estas dos o tres primeras semanas de vuelta a la competición. El equipo que no sepa o no pueda estar al cien por cien en lo físico o en lo táctico tras el parón puede perder unos puntos preciosos de cara al objetivo final. Porque puede que cuando vuelva a conseguir la forma deseada ya sea demasiado tarde. Y tambien habrá equipos que no logren recuperar la forma, porque con partidos cada tres días va a ser complicado hacerlo. Por ello creo que ahora mismo lo mas importante es sacar los partidos adelante por lo civil o por lo criminal. El Cádiz no necesita otra cosa que puntos, puntos y puntos. Vamos a olvidarnos de si el equipo está jugando bien, mal o regular porque las circunstancias no son las normales. Y confiemos y recemos porque estemos bien fisicamente.

Y además cerramos las dos primeras jornadas. No sé si esto será una ventaja o un inconveniente el hecho de jugar sabiendo lo que han hecho los rivales. Yo creo que es bueno. Si tenemos presión, vamos a saber manejarla. A por ellos, señores.