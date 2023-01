Cuando a media España se le atragantan las uvas, al Cádiz se le atraganta la liga. La diferencia es que mientras que para el resto de los españolitos el mal trago dura solo una noche, para el equipo de Sergio González esto va camino de convertirse en crónico. Sumar siempre es importante, pero puntito a puntito no salen las cuentas para mantenerse. Durante el parón mundialista el Cádiz podría haberse dedicado a los espectáculos de magia, porque es un equipo que desaparece cuando menos te lo esperas. Hay partido en los que el equipo ni aparece, pero en otros, caso del Almería, tras un inicio prometedor y tras ponerse por delante en el marcador, el colegiado se saca su varita mágica y, tras anular el gol por falta previa, el equipo desaparece del terreno de juego. A partir de ahí el rival se adueña del partido, se pone por delante y en la segunda parte te arrolla de una manera que no sé como no acabas el partido perdiendo por 0-3. Y al final, pues gol de Lucas Pérez cuando peor estaba la cosa y un empatito que, visto lo visto, sabe a gloria. Pues partir de aquí podemos hablar de lo que se quiera, de que se pelea hasta el final, de que hay fe, etc, pero lo cierto es que las matemáticas son menos optimistas que los cadistas y si no se suma de tres en tres con más asiduidad la cosa se va a poner muy fea dentro de poco. Lo único que está salvando al Cádiz de estar ahora mismo a seis o siete puntos de la zona de salvación es que hay equipos que también se han empeñado en suicidarse. Entre ellos ex candidatos a la Champions como el Sevilla. Aquí nadie se olvida de que el Cádiz está peleando por evitar el descenso, pero hace falta un poquito más para no llegar a esperar un milagro como el de Vitoria la temporada pasada, en la ultima jornada y sin depender de nosotros. Depender de los milagros es muy bonito y muy ligado a la historia del Cádiz, pero hay días que incluso la Virgen está de asuntos propios. Para colmo, lo poco que funciona en ataque, como es Lucas Pérez, se va. Al futbolista poco hay que reprocharle. Ya quisiera yo que un futbolista gaditano del Manchester City quisiera dejar el Etihad Stadium por jugar en el ex Carranza, porque es su sueño de toda la vida. Así que entre que no estamos cuando tenemos que estar, que lo poco que mete gol se nos va y que en fichajes nos estamos gastando menos que el pasamanos de un noveno… el panorama no es muy alentador, que digamos.

Dos victorias en quince partidos no invitan mucho al optimismo, pero no queda otra que seguir intentándolo. El Cádiz tiene que apretar o va a estar muerto pronto. Solo hay dos equipos por arriba nuestra a un punto de nosotros. Los siguientes ya están a cinco, y colocarnos en ese escalón parece insalvable con lo visto hasta hoy. Como resumen del 2022 se podría decir que: o nos ponemos las pilas o el sueño durará muy poco. Esperemos que los Reyes Magos nos hayan dejado tres puntitos de regalo, porque como nos hayan vuelto a dejar carbón… malo. Y no vuelven hasta el año que viene. Ojo.