Regalo inesperado

Comprendo perfectamente que ningún responsable socialista se arriesgue a hacer el ridículo que hizo Fernando López Gil cuando aseguró que el tranvía pasaría por la calle Real uno de estos años pasados. La verdad es que "pasa", y bastante, hasta le hacen chistes. Lo que no ocurre todavía, y van ¿diez años?, es que nos podamos montar en una de las paradas de la calle Real y llegar a Chiclana en unos minutos, o a Cádiz. Sí, sí, lo de minutos es una licencia demasiado, pero 20 o 30 minutos son unos minutos si vas distraído mirando un paisaje maravilloso por la ventanilla, o hablando con quien contigo va. Lo digo porque creí que con la llegada de la Navidad, que nos bizcocha un poco a todos, alguien diría la fecha definitiva, el momento en el que el primer pasajero pondría un pie en el estribo de un vagón e inauguraría el llamado tranvía por la calle Real, el viejo sueño chiclanero convertido en realidad: tener un tren.

¿Se lo va a dejar el presidente de Andalucía a su segundo, el sanluqueño Juan Marín, por gaditano y por socio fiel? La inauguración, digo. Para que ocurra, lo primero que debe suceder es que esté todo a punto, que ya no haya más campanitas de pruebas sino las campanitas del trineo de Papá Noel con la caja vestida de Navidad, o el tren eléctrico puesto a los pies del Belén de La Isla. Tantos años esperando el tren eléctrico, o de cuerda, y nada. No hay derecho. Los Reyes no se portaban conmigo, debía ser porque no fui nunca demasiado bueno o porque éramos muchos en casa, pobres padres míos. No sé por qué, pensé que antes de diciembre pudiera ir a Chiclana en tren. Soy de los que irá a Chiclana antes que a Cádiz, me lo he prometido a mí mismo. El silencio de López Gil sobre el asunto ha sido estentóreo. Pero también el de los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues muy sencillo, los que deben acabar ya esta obra pública de una vez, los que están ahora y tampoco coronan un proyecto que nos dijeron era la solución, o una parte de la solución de nuestros problemas de comunicaciones. Pero nos acostumbramos, nos encogemos de hombros, miramos para otro sitio. Y esperamos lo que determine la divina Providencia, el responsable de la oficina del botón verde que haga normal el sueño que nos dijeron que tenían aquellos que gobernaron Andalucía tantos años y mintieron tantas veces. Con los años se aprende que ser padres, por ejemplo, es tener miedo. Y ser políticos es saber mentir sin inmutarse, con toda verosimilitud. Por eso lo decía.