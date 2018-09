Reformas educativas

Casi todos los Gobiernos consecutivos se han planteado llevar a cabo una gran reforma educativa y algunos hasta pensaron en lograr un gran acuerdo nacional sobre la educación. La última "magna ópera" vino de mano del Ministro Wert, con el brillante resultado de lograr el rechazo de todos los sectores de la comunidad educativa. Profesores, estudiantes y familias descalificaron de plano el monstruo, que no de otro modo se me ocurre denominar un proyecto que discriminaba socialmente, imponía exámenes absurdos y, sobre todo, desconocía por completo la realidad de los centros y de sus integrantes: los docentes, los alumnos y su medio social. Era un proyecto de papel destinado al fracaso desde su alumbramiento.

Wert aparte, me parece que los proyectos de reforma y consenso nunca han podido llegar a buen puerto porque, en mi opinión, se han movido en territorios muy poco prácticos y han navegado por la nebulosa de lo doctrinal. Hemos tenido polémica sobre el asunto de la religión católica: que si la evaluamos, que si no, que si la evaluamos, pero no cuenta… Curiosa discusión en un País que se declara no confesional en su Carta Magna: artículo 16: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal." Es lo que el Tribunal Constitucional ha denominado laicidad, o neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos. En fin…

Se ha deliberado sobre si hay que educar para la ciudadanía, o no, con todo un episodio de judicializaciones y otras artimañas. Y eso a cuenta sobre si se adoctrina o no a los niños y adolescentes sobre una moral concreta o yo qué sé. Siempre en la conciencia administrativa de que los sujetos infantiles y pre-púberes son tontos de capirote y manipulables a tope. Error evidente, que quienes hemos ejercido la docencia en centros públicos podríamos desmentir con una tonelada de argumentos prácticos. Y, llámenme centralista, pero es que la delegación de competencias a las Comunidades Autónomas en esta delicada materia, con una alta inspección inoperante, ha complicado notablemente el panorama.

Luego está el asunto de la elección por parte de los progenitores de un modelo determinado de centro escolar y tipo de enseñanza, cosa que me parece muy bien, siempre que los costes corran a cargo de tan exquisitas y selectas familias, porque el contribuyente medio no está para pagar caprichos y, según mi criterio personal, la enseñanza pública es la más cualificada y plural, dentro de las limitaciones que imponen la economía y la gestión administrativa.

Se ve que está al alcance de todos los políticos eso de "Subir por el aire", con permiso de George Orwell.

Pero si echamos pie a tierra y miramos hacia lo minúsculo y aparentemente intrascendental, se nos antojan cosas sueltas, que son "disiecta membra", como decía Saussure, pero que tienen su miga. Pequeñas "reformas educativas", que a lo mejor había que contemplar. Algunas:

La pequeña reforma cervical: pequeños escolares acarrean a sus espaldas enormes mochilas cargadas de libros y material escolar innúmero. Supongo que esos niños aborrecerán de por vida los libros y se arrojarán en brazos de la tablet y el móvil. ¿Es necesario todo ese cargamento, o se podría simplificar bastante? Claro que la industria editorial iba a resentirse, pero yo agarraba la navaja de Ockham y recortaba sin misericordia. Lo de las cervicales es sólo una parte. Ningún cargamento de pepelote de colorines puede sustituir al buen maestro con unos moderados recursos materiales.

La pequeña reforma térmica: en Andalucía no ha habido manera de que los centros escolares dispusieran de medios contra el calor y el frío. Hasta ha habido quien ha dicho desde su despacho climatizado que era más saludable para los alumnos y profesores sufrir los rigores climáticos. Cuestión menor, desde luego.

La pequeña reforma comunicativa: hay que enseñar a hablar, leer y escribir en la lengua propia. Me parece muy bien que los españoles salgan de su incuria en lenguas ajenas, complejo que arrastramos y, en particular, arrastran nuestros políticos. Lo malo es empeñarse en hacer bilingües por arte de birlibirloque a sujetos que presentan graves carencias comunicativas en el idioma de sus padres. Esto va siendo ya más serio que lo antedicho, me parece a mi.

La pequeña (o gran) reforma docente. Parece casi utópica la estabilización de las plantillas en los centros públicos; por lo menos, en mi entorno próximo. Situaciones de provisionalidad, interinazgo histórico… Escasa convocatoria de plazas docentes, viciada por añadidura, por la priorización de los "méritos" (veteranía no equivale a experiencia) sobre la competencia demostrada en las oposiciones. Así no hay manera.

Desde luego no es cuestión menor la de los recortes, que han puesto por encima no sé qué "estabilidad" presupuestaria a las necesidades objetivas de un sistema educativo sólido y eficaz. Y a todos se les ha llenado la boca hablando de la enorme importancia de la educación en las sociedades modernas. En buenas manos está el pandero.