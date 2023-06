Concluida la temporada con el éxito de la permanencia, el historiador griego Epaminondas realiza varias reflexiones sobre el club y la competición.

En cuanto al club, piensa que no se debe esperar tanto para hacer los fichajes. Este año se perdieron las jornadas iniciales con un equipo que no estaba completo. Esos puntos no conseguidos se echaron en falta toda la liga. El buen hacer del cuerpo técnico, de los jugadores y del club con las nuevas incorporaciones eliminó ese lastre inicial, pero no nos quitó el susto a la afición.

Otro asunto es el de las primas de terceros por ganar partidos. Ahora son válidas a efectos de la ley, pero siguen siendo lamentables a efectos de la sociedad. Ver jugadores en equipos que, una vez descendidos, se ponen a correr y a ganar partidos como si les fuera la vida en ello, no deja de ser un fraude. Si con capaces de jugar así, que lo hubieran hecho desde el principio y habrían aportado más durante la liga.

También ocurre al revés. Equipos de los que parten como favoritos y que cuando saben que no van a ganar la liga se dedican a no poner intensidad y perder los últimos partidos. Quizás el error esté en hacer un sorteo dirigido para que estos grandes equipos no coincidan al final del campeonato. Volver al sorteo puro y duro sería más justo, pero el dinero manda.

El tema del VAR es lo que más disgusta a Epaminondas. Errores escandalosos en la temporada en el que el VAR ha batido su récord de intervenciones. En otros países y en otras competiciones, el VAR no actúa tanto. Para estos errores del VAR Epaminondas solo ve dos soluciones: o ponen un VAR del VAR (el ReVAR) para revisar los errores del VAR al momento, o que dejen que nuestros árbitros se equivoquen solos. Que vaya tela.