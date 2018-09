Reflexiones otoñales

Las golondrinas, dóminos del viento, su frac sin pajarita, su algodón quemado, trisan el aire con los tirabuzones de sus trinos. El viejo cable muerto da ya una imagen de otro tiempo. Estoy pensando en el presidente de la tertulia de las Montañas, José Acosta Martínez, que ha estado algo indispuesto. La imagen de las golondrinas rejuvenece el tiempo. Acosta Martínez dice que aquí, como él cambia refranes a gusto, el que no plagia, mama. Que la amistad debe ser carente de todo interés. Que hay gente que utiliza la palabra amigo sin entender de la amistad

Recibo un mensaje personal que afecta gratamente a un amigo íntimo. Mas en su modestia me exige silencio. Cumplo y callo. Pero la alegría del reconocimiento en tan selecta academia es inenarrable y fuertemente emotiva. Qué diferentes son las mentalidades populacheras. Escribo de memoria , pero creo que fue el Dante en El Convivio quien afirmó que todos los hombres nacerían con la necesidad de saber. Pero con el impedimento por parte del alma de perderlo cuando la malicia triunfaba en ella. Un ciudadano no puede sufrir que otro, sea una gloria local y él no. Entonces es cuando aparece el odio amarillo del mediocre. No pueden soportar que otros posean profundidad, reflexión y sabiduría. ¿Cómo defino la mediocridad? La sensación de pérdida de la superación personal, el quedarse estancado intelectualmente, la falta absoluta de curiosidad, la falta de autoanálisis, la vieja vida propia que algunos no pueden soportar. El ego hinchado del dolor de los que perdieron su vida en sumideros miserables y pretenden "juzgar" a los que no pasaron por la roca Tarpeya del resentimiento. Ese resentimiento del mediocre impotente, plagiador de ideas y conceptos, que pretenden hacerse con el control de la multitud. No perdonan. No tienen compasión porque no la tuvieron con ellos mismos.

Es el que declama contra los demás con las ideas de otros como si fuesen propias. El salvapatrias de bar que insulta a los salvapatrias. Y que con gritos y alguna palabreja subusada sirve para demostrarnos que es un tonto excelente. Cum laude tontiloquo. Los que no distinguen entre amigos y amistad, los que no tienen sanidad de espíritu.

Una ciudad que sólo sabe de flamenco, políticos y cocineros, estrellas rutilantes, en un país que siempre tuvo hambre, anda mal. Un país que sólo habla de toros, flamenco o fútbol, tiene graves carencias de cultura. ¿Quién sabe hablar en serio de literatura, filosofía o matemáticas?. Pintores pésimos, escritores nihilistas, plagiadores de todo. El Acosta Martínez, ahora que está mejor arregla los refranes. Amigo es Pepe y amigo es Juan, pero más amiga es la verdad. Dramaturgo de verano, ninguna obra en la mano.

Las golondrinas siguen como un mínimo damero sobre el cable. Es el eco de primavera que le llega al otoño. Prefiero seguir alegrándome por los logros de amigos. Por el rizo del ave. Y el ronquido del mar. Por la vieja marisma que coordina sus olas.