Redimiendo pecados

El Cádiz necesitaba redimirse después del petardazo de Vallecas. Y vaya si lo hizo. Que el conjunto del Cholo Simeone no pase por su mejor momento no quita absolutamente nada de mérito al partido que realizaron los de Sergio González ante el Atlético de Madrid. El único pero que se le puede poner al equipo es que ganando por 2-0 en el minuto 81 no te puedes dejar empatar y estar a punto casi de perder el partido. Pero el gran mérito del Cádiz fue no venirse abajo tras el empate y seguir buscando con insistencia el gol de la victoria, que llegó en el último suspiro. La victoria fue magnífica, tres puntos de oro que nos permiten seguir aferrados a la ilusión por la permanencia.

Pero el Cádiz debe trabajar eso que le está fallando, que es ese exceso de confianza en determinadas fases del partido, o incluso en partidos enteros. Por eso hace bien Sergio González en bajar el balón al suelo y recordarle a los suyos que son mortales y que todavía no han hecho nada. La victoria ante el Atlético de Madrid es un balón de oxígeno de dimensiones colosales, tanto en la clasificación como en lo que a moral se refiere.

Pero si en el partido de hoy, ante un Getafe que se está viniendo arriba en las últimas jornadas, volvemos a saltar al terreno de juego pensando en que ya está todo hecho, y que ganarle a los de Quique Sánchez Flores va a ser mucho más sencillo que hacerlo ante el Atlético de Madrid, nos van a volver a dar un cate. En lo único que tiene que tener el Cádiz confianza absoluta es que la plantilla tiene calidad para ganarle a cualquiera. Y cuando digo a cualquiera es a cualquiera, incluidos todos los grandes. En esta Liga hasta los líderes están mostrando debilidades y el Cádiz de ahora mismo no se parece en nada al de las cinco primeras jornadas. Ahora tenemos por delante dos partidos que pueden cambiar el rumbo del equipo amarillo en esta temporada.

El primero es el de hoy, ante un rival que, aunque siempre es complicado, si ha estado metido ahí abajo es también por deméritos propios. El partido ante el Getafe es complicado, pero ni mucho menos imposible de ganar. Y lo mismo pienso del del próximo jueves ante el Real Madrid. Quizás piensen ustedes que es una quimera ganar en el Bernabéu, pero el pasado domingo el Girona se le enconó más de lo debido al equipo de Ancelotti.

Y, aunque los grandes equipos no suelen tropezar dos veces con la misma piedra, les recuerdo que estamos ante los dos últimos partidos antes del mundial de Qatar y que las grandes estrellas la única pierna que quieren meter es una pierna de cordero en el horno para la cena.

Ya han sido varios los futbolistas que se han lesionado en estas últimas semanas y que se van a perder el mundial y seguro que más de uno no está por la labor de ser el próximo.

Estoy convencido de que el Cádiz tiene una posibilidad real de sacar cuatro puntos de estos próximos seis en juego. Ganar en Getafe y empatar en el Bernabéu sería lo ideal para ver el mundial tranquilo. Vamos a por ello, que se puede.