Reales estamentos

Ni quito ni pongo Rey, pero ayudo a mi señor. Era frase estudiada en la historia por un quítame allá ese rey con la casa de Trastámara por medio y Pedro el Cruel. Yo quiero ayudar modestísimamente a mi señor, que no es otro que su majestad el Rey Felipe VI. A su honradez y buen hacer, cuando el desgobierno de algunos amenaza su corona y quiere que España sea una republiqueta de charanga, pandereta, sin pan ni circo, pero con hambre y minipagas, deseo esgrimir la garantía democrática que él representa. Porque la corona defiende el sistema de valores que recoge nuestra Carta Magna, garantía de paz, libertad individual y asociativa, libertad de prensa, y por supuesto la esperanza de seguir manteniendo la concordia entre todos.

Me da coraje que nos manipulen como a piaras de tontos. Le hemos tocado las palmas a las ocho de la tarde, a sanitarios, a fuerzas policiales, a bomberos, creo que hasta a los que nos vendían los alimentos por cumplir con su trabajo. Era la hora y entre sirenas y rodajes se oían los aplausos de los aborregados españoles. Analizados desde el poder.

¿Nadie echa de menos, defender la monarquía desde el derecho establecido en la Constitución del setenta y ocho? ¿Nadie echa de menos el trabajo de los reyes con otras monarquías para traer contratos de trabajo para España? Las corbetas son uno de ellos. ¿Agradecerles el mantener la democracia desde su cesión de poderes franquistas a la formación de partidos y derechos? Los que quieren abolir la monarquía están ahí y viven gracias a la pluralidad y al respeto que ellos quieren ahogar.

No. Ningún aplauso. Ninguna manifestación. Me duele ver que están politizando su figura para sembrarle el odio. Creo que es el momento de que tantas Academias que son Reales por su aceptación de la Presidencia de Honor de su Majestad, tantas Cofradías y Hermandades de Penitencia que son Reales se lo demuestren, que no sólo es para los saludas, las pértigas y mantillas para vestir chaqué. ¿Dónde están los Reales Clubes Náuticos, de Futbol, de golf, Reales colegios profesionales, Reales sociedades, Reales Círculos, Reales estamentos científicos, de física, química y matemáticas, Reales Academias de Doctores, de Ciencias Veterinarias, de Gastronomía, Reales Academias Gallegas, Real Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, y un qué se yo muy largo que no se pronuncian, que aguantan en la sumergida mediocridad de los callados, que no escriben a la casa Real dando su apoyo a la corona?

Viva el Rey de España. V.E.R.D.E. Por estar ahí viendo cómo le socaban el poder, cómo lo denigran, cómo lo aíslan. Porque es de bien nacidos ser agradecidos y por ello ni quito ni pongo Rey, pero ayudo a mi señor. Mientras me quede memoria y alma.