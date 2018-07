¿Raposo un chufla?

Debió ser el calor, otra explicación no hay. Para que un hombre que tiene fama de "buenazo" y súper correcto como Antonio Rojas se descolgara con un chufla al concejal popular Manuel Raposo, que no sé si fue "eres un chufla" o simplemente "chufla", al aire del pleno. Raposo se mantuvo en términos de prudencia y delicadamente corrigió a la alcaldesa, Patricia Cavada, que le hubiera hecho gracia la chuflería. De todos modos, la Real Academia de la Lengua nos remite la chufla a la cuchufleta, que define como "dicho o palabras de zumba o chanza". La zumba, por otra parte, amén de 'borrachera continuada' es una chanza ligera que en la conversación festiva suele darse. Lo que no recoge el diccionario de la Real Academia Española es el matiz peyorativo que el chufla tiene en Cádiz. Creo que fue lo que percibió Raposo, que conoce bien el habla de Cádiz. En persona más temperamental no sé yo que hubiera ocurrido, porque no es bonito ser un chufla, como es bien sabido, que es un individuo sin valores, sin palabra y pa'echarlo. Fin de la cita. O sea, creo que Antonio Rojas se disculparía inmediatamente de terminar el pleno, y Raposo lo aceptaría con elegancia. Raposo es duro y correoso, pelea bien la parcela que conoce, pero es persona cercana y afectuosa, en cierto modo como el concejal Rojas, que es un tipo de gran humanidad. O sea, la anécdota.

Se aprobaron los presupuestos, se terminó el curso y ya queda menos para que pongan las urnas municipales en los colegios de La Isla, y veamos todos los cambios que se han producido y están produciendo en las distintas formaciones políticas, en todas. Porque el desmarque de Pepe Loaiza, toda la vida junto a Javier Arenas, Antonio Sanz, Teófila Martínez, Alfonso Pozuelo, Mercedes Colombro y su fiel amigo Daniel Nieto, o sea, el núcleo duro de lo que podríamos llamar el sorayismo gaditano, yéndose con Pablo Casado, inopinadamente, tendrá consecuencias, no me cabe duda. La política tiene esto, siempre en ebullición y movimiento, cambio continuo. En forma de listas que no eran inamovibles y representaciones que no eran eternas.

Por eso, quería decir, la anécdota de Antonio Rojas llamando chufla a Manuel Raposo, pone distensión, de alguna manera, a un plenario que verá cambios en las próximas, con seguridad. En todas las listas, quiero pensar, incluso en la del que se pone en todas las fotos.

Raposo no es un chufla, en ninguno de los espacios significativos. Más bien es un conocedor de las cuadernas de los presupuestos y de los números municipales, que sé que sigue con mucha atención.

Pelillos a la mar, pues.