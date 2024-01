Ramón Velázquez Mellado: voleibol andaluz

Es bajito y los próximos que cumpla serán los setenta y siete. Nació el mismo día que Islero ganó la partida a Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete” en el coso de Linares. Quienes lo conocemos bien sabemos del peculiarísimo periplo de su horario vital y de algunas de sus manías, entre ellas, la de dar cuatro o cinco veces la vuelta a su vivienda para comprobar que todas las luces están apagadas y algunos de sus electrodomésticos desenchufados. Cuando todo está en orden ya deben ser las tres o las cuatro de la madrugada. Algún cigarrillo se echa todavía a lo largo de su jornada, un par de ellos más si voy a verlo, aunque Lourdes, quien es sus manos y sus pies, nos eche a ambos la regañina de rigor. Lo de sus horas para comer lo dejamos para otro día. Se dejó el cuerpo rendido en Astilleros y el alma la tiene vestida de capataz de palio de algunas hermandades, aunque ya no ejerza, y de cofrade de San Lorenzo. Chirigotero gaditano, que lo uno no se entiende sin lo otro. Pero sobre todo, sobre todo, el Voleibol Andaluz no se entiende sin él, es imposible comprenderlo sin la figura de Ramón Velázquez Mellado.

Lleva más de cuarenta años al frente de la Federación Andaluza de Voleibol, sin duda, una de las cunas esenciales de este deporte a nivel nacional. Fue allá a mediados del último cuarto del siglo pasado cuando, con sus inseparables José Antonio Rodríguez, Juan Torres Guerrero, Magín, Pepe Díaz (seleccionador nacional absoluto masculino por aquellos años) -entre otros-, decidió embarcarse en la tarea de levar las anclas y echar a la mar el navío de esta federación deportiva que sigue dirigiendo con un carisma inigualable, como a muy pocos he conocido. ¡Casi ná! Incansable, afortunadamente, a pesar de los achaques propios de la edad. Desde el pabellón que desde hace ya algunos años lleva su nombre en el Puerto de Santa María sigue cada día de la semana a pie de proa para que este deporte, su deporte, siga creciendo y siga ilusionando a los cientos y cientos de chicos y chicas que lo practican. No hay más que ver cómo se rejuvenece su semblante cada vez que nos reunimos en la ciudad de los cien palacios para celebrar algún torneo, como el de esta XXXV edición del José Herdugo que reúne a las selecciones provinciales juveniles femeninas y masculinas que acabamos de concluir el pasado día 28.

Es complicado recompensar a un ser humano tan carismático, tan singular, tan polifacético como lo es Ramón Velázquez Mellado pero es absolutamente necesario hacerlo y no sólo con palabras. Nuestra tierra, Andalucía, posee mecanismos e instrumentos para ello. Por eso, y sé que escribo en nombre de muchas personas, no estaría nada mal que nuestro Presidente Autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, propusiera en el Parlamento Andaluz el nombramiento de Ramón Velázquez Mellado como Hijo Predilecto de Andalucía, por su labor gaditana cofrade, por su labor al frente del voleibol andaluz, y, por encima de todas estas facetas, porque es un ser humano al que se le derrama su tierra andaluza por los cuatro costados.

Antonio José Mialdea Baena. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Voleibol