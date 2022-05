Rafael, ni caso

La asquerosa fiesta que a medio Cádiz tiene paralizado no deja de sorprenderme. Para mal, claro. Me cuentan que son varias las agrupaciones que están criticando a nuestro obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Lo que me faltaba por escuchar y por aguantar. Lo más grande es que quienes le critican no han pisado una iglesia desde que hicieron la primera comunión. Y no tienen ni idea de la labor que realiza nuestro querido prelado en esta ciudad. Cómo van a saberlo si son unos ignorantes. Le piden que abra los pisos propiedad de la Iglesia a los pobres, pero no tienen el valor suficiente para pedirle al alcalde, ese al que idolatran porque son de la misma cuerda, que le dé una solución a tanto sin techo como se ve por las calles. Bueno, de estas incoherencias qué les voy a contar. También le critican por no dejar entrar a las bandas en la Catedral en Semana Santa cuando estaba lloviendo. Vamos a ver, atorrantes de la copla, abrid vosotros vuestras casas a los clarinetistas, bombistas, cornetas... si tan solidarios sois. Ah, no, que se convierta la Santa Iglesia Catedral en una feria. ¿Eso es lo que queréis?, que la Seo gaditana sea como vuestra carpa (jajajaja, por cierto) y allí se reúna todo el mundo faltando el respeto al Santísimo, ¿no? Pues no. La Catedral no está para eso. Y antes de hablar mal de Don Rafael lavaos la boca aunque sea por primera vez en vuestra vida, que no habéis abierto un tubo de Colgate en los últimos cuarenta años.