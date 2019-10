Rabitos de pasas

Los mismos que se negaron a sacar al Difuntísimo de su santo sarcófago, argumentando que eso ya es Historia, se creen con el derecho de imponer qué debemos recordar, hasta dónde hay que recordar y cuándo hay que hacerlo.

Nos dicen en toda la cara que 'determinado' pasado abre heridas, cuáles son los temas superados y que ya está bien de cunetas. Nos dicen que el pasado es pasado. Bravo. Copiando a Les Luthiers: "Todo tiempo pasado es anterior". Nos retuercen el pasado, lo reescriben y lo manipulan para que coincida con el mensaje político que, al fin, nos endilgan.

Pero la memoria no es un lugar confortable donde acomodar las ideas políticas. Porque, un poné, te pueden recordar el Salón Manga -del verbo mangar- del partido al que perteneces y te sacan los colores. Entonces el empeño consiste en hacer ver que tu corrupción es como muy, muy del pasado, mientras que la del adversario está aún fresquita.

Esto, más que memoria selectiva, podría decirse que es memoria 'orientada'… En este país que se está cayendo de boca -si no se ha caído ya- en la impostura y la estafa españolista, no hay empacho en decir que la Guerra Civil ya es historia y al mismo tiempo exaltar la Reconquista. Sí, has leído bien: la Re-conquista, ya ves. O poner de moda a El Cid y sus hazañas. ¿Hasta dónde, pues, se debe recordar? ¿Qué parte de la Historia nos saltamos, queridos?

Porque hablar de El Cid como un patriota es demasié. Patriota de una patria que aún no existía, ni siquiera como concepto geográfico. Ya puestos, hay que recordarles que tan español es El Cid como Almanzor, y la lanza de Don Pelayo como la babucha de Abderramán III. Y Mendizábal tanto como el brazo incorrupto de Santa Teresa. Y Pemán como Fermín Salvochea. A no ser, claro, que para ser español haya que ser cristiano (y del Real Madrid).

De esa forma se fabrican mitos y mártires sobre los que edificar iglesias, mientras se dejan en un olvido polvoriento las masacres antisemitas de los reinos cristianos. Tan españoles aquellos judíos maltratados como el Cardenal Cisneros.

Ah, y memoria también es recordar el miserable papel de la Iglesia durante el franquismo.