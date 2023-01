LA REVOLUCIÓN PENDIENTE

Dice nuestra Carta Magna en su artículo 1 que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Y que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Por leído y releído, nos lo hemos llegado a creer.

La realidad es que ese artículo 1 debería decir que "España se constituye en un Estado social y partitocrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" y que "la soberanía nacional reside en los partidos políticos, de los que emanan los poderes del Estado".

Esta es la realidad, por mucho que nos duela. Al día de hoy, el verdadero núcleo de poder en España reside en los partidos políticos, partidos cuya democracia interna es absolutamente precaria. Los partidos son gobernados con mano de hierro por un caudillo de ordeno y mando. En ocasiones se produce un derrocamiento, véase el caso de Casado, pero no es lo normal. El caudillo ordena y manda.

Esto nos lleva a que lejos de ser una democracia, España es una partitocracia. Definición de partitocracia: "Dícese del sistema político en el que los órganos fundamentales del poder estatal son meros ejecutores de las decisiones adoptadas en la esfera de los partidos". En una partitocracia la soberanía no reside en el pueblo, reside en los partidos políticos y de ellos emanan los poderes del Estado.

Hoy por hoy en España se consulta de una forma imperfecta al pueblo cada cuatro años. A partir de ahí, a través del sistema de listas cerradas y sin que el programa electoral sirva de contrato electoral, los partidos deciden libremente durante cuatro años.

Consecuencias directas de la partitocracia: ausencia de división de poderes. Todos los poderes del Estado emanan de los partidos políticos. Todos los poderes del Estado se encuentran politizados, incluso el poder judicial.

-Pero, ¿qué dices, hombre?. No te enteras de nada. ¿Acaso no has visto en estos días lo sucedido entre el Tribunal Constitucional y el Senado? ¡España es el más claro ejemplo de la división de poderes!

Nada más lejos de la realidad: lo sucedido estos días ha sido una anécdota que nos demuestra exactamente lo contrario. Me explico:

La suspensión de la tramitación parlamentaria en el senado de una determinada Ley por resolución del Tribunal Constitucional se ha producido por una anomalía del sistema. Si el bloque de izquierdas hubiera renovado los asientos del poder judicial en su momento situando en ellos a juristas de su cuerda y el Consejo General del Poder Judicial hubiera nombrado las vacantes del Tribunal Constitucional en su momento, estableciendo una mayoría de "progresía", el bloqueo de la ley en el Senado no se habría producido. O sea, que, en un funcionamiento normal, conforme a lo estipulado en nuestras normas, la separación de poderes no existe. Menos mal que se ha producido la anomalía del sistema.

En su origen, cuando los partidos políticos no eran las máquinas de poder en que se han convertido y cuando los líderes de los partidos políticos no tenían el sesgo facistoide que alguno presenta en la actualidad, con nulos principios morales y democráticos, el sistema creado para transitar del franquismo a la democracia, aunque imperfecto, podía valer. Hoy se hace preciso una revolución profunda. Hay que devolver a la soberanía popular lo que le pertenece. Los partidos políticos tienen que hacer dieta de adelgazamiento de poder. Es la gran revolución pendiente.

Estamos en fechas propicias para los sueños. Cierro los ojos y veo un CGPJ elegido por los jueces de entre los jueces atendiendo a la valía profesional de los candidatos, un Tribunal Constitucional nombrado por el CGPJ de entre los magistrados por concurso de méritos profesionales, unas listas abiertas en las elecciones, unos partidos políticos que viven exclusivamente de las cuotas de sus afiliados, un sistema electoral en el que de verdad un hombre sea un voto y valga lo mismo en toda España…

De repente abro los ojos y me sobresalto; veo una zorra guardando un gallinero…

Pero como estamos en Navidad decido escribir mi carta a los Reyes Magos, pidiéndoles las reformas necesarias para no tener que cambiar en la Constitución el término democracia por el de partitocracia.

Como cualquier carta a los Reyes Magos, esta está escrita con mucha ilusión y fe, pues hay que tener mucha fe para creer que la zorra que cuida el gallinero no se cenará las gallinas por Navidad.