Hemos sido desafiados respecto a la conquista de México. ¿Recogeremos el guante?

Lo que piensa el presidente López Obrador lo creen millones de mexicanos: así lo han estudiado. En América, muchas veces, se nos ve a los españoles como quienes matamos a los indios, robamos su oro, e impusimos nuestra cultura y religión sin respeto a unos paradisíacos pueblos indígenas. Hace poco enseñaba una iglesia a dos estudiantes cubanos. Uno preguntó quién había matado a Jesús. "¡Los españoles!", contestó el otro.

Propongo transformar el desafío en una oportunidad. Propongo que los mejores historiadores de ambos países arrojen luz sobre aquellos acontecimientos, y la den a conocer. Se destacaría así cómo pueblos oprimidos por los aztecas se unieron por miles a Cortés para librarse de sus verdugos. Se recordaría, también, a los Doce Apóstoles franciscanos, que aprendieron las lenguas locales para anunciar el Evangelio evitando el castellano, porque no querían hacer de los indios súbditos del Rey de España sino hijos del Rey del Cielo. Y a la Guadalupana, como princesa indígena, etc.

En 1992 se celebraba el Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Fui invitado a un Congreso en Buenos Aires. Recuerdo una joven que al ver que yo era español me acusó de la muerte de los indios argentinos. Accedí a hablar del tema y la cité en el monumento al indio masacrado. Confusa, me dijo que no había ese monumento en Buenos Aires. "Ya lo sabía", le dije, y que también sabía de la gran estatua al dos veces presidente de Argentina, general Julio Roca, que dirigió la Conquista del Desierto, matando a miles de indios, robándoles millones de hectáreas, y llevando a las ciudades a miles de indios a los que separaban por sexos para que no pudieran procrear. Todo ello, décadas después de la independencia. Allí acabó el diálogo.

No basta condenar. Propongo una Comisión de Estudios que, de una vez por todas, acabe con el blanco y negro en la Historia y lo deje al dominó.