EL REBAÑO Y EL 40 DE MAYO

Se ha hecho un estudio serológico que da como resultado un "test de prevalencia". En Cádiz solo 21.082 personas, que es el 1,7% de la población, ha generado anticuerpos, superando la infección del coronavirus. La media española de los que han generado defensas es del 5%. Conclusión que sacan las autoridades: ni en Cádiz ni en España, por el escaso número de contagiados, hay "inmunidad de rebaño", por lo que en el caso de Cádiz, el 98,3% está potencialmente expuesta a contraer el virus si reaparece en la temporada de otoño, en la que se le espera. Los datos, no son mejores para el resto de Andalucía, donde la media es del 3,2%.

Para llegar a esta conclusión se han usado (transcribo literalmente) la lectura de la banda de IGG del test rápido y detallan el tanto por ciento de aquellos, que contagiados, no han padecido ningún síntoma, los que han padecido más de 5 síntomas y subrayan que en el 43% de los casos los síntomas han sido la pérdida de olfato, según un estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las CCAA, con tres oleadas de 90.000 personas a las que se les invitó a participar por teléfono. El ministro Duque se muestra orgulloso del trabajo realizado, por su solidez y ambición.

Tanta prolijidad de datos lo hago porque no quiero que se piense que no he estudiado el tema, ya que no comprendo cómo se está lamentando el escaso tanto por ciento en Cádiz y en España de los que han desarrollado anticuerpos, cuando estos solo se desarrollan si la enfermedad se ha sufrido. Si en la provincia de Cádiz, que tiene 1.240.000 habitantes, solo se han contagiado 21.000 (1,7%) no es para lamentarse, sino para alegrarse. La "inmunidad de rebaño", me pregunto cuántos muertos nos hubiera costado ya que necesita de un contagio de alrededor del 60% de individuos.

Traducido esto a España, donde de los 47 millones y pico, se han contagiado solo el 5%, ese 60% de contagiados supondría más de 28 millones de enfermos, cuando el ministerio los cifra hoy en 230.000. ¿Y cuántos muertos?

En las últimas investigaciones se dice que el covid-19 se pilla por el olfato y que este peculiar aroma (¿?) solo lo detectan los perros y las narices electrónicas. Si usted pierde el gusto o el olfato, acuda al médico.

Vámonos ahora a la playa. Hasta el 40 de mayo, como antiguamente, ni te quites el sayo ni empieza la temporada de baños. Gracias a la lluvia no se echa de menos.