Quo vadis?

Sorprende y emociona la ola de solidaridad que atraviesa Europa: todos esos particulares que se organizan y fletan una furgoneta o un autobús para llevar cosas a Ucrania (comida, medicamentos, ropa de abrigo) y traer refugiados. Los amigos de mi hija, que vive en Berlín, se organizaron para socorrer a gente del colectivo LGTBI+ y gente no caucásica, particularmente vulnerables. Finalmente han traído sencillamente gente: la que los campamentos de refugiados escoge según criterios de vulnerabilidad y posibilidad. Por el piso de mi hija han pasado dos chicas muy jóvenes con sus niños (dos, tres añitos). Tienen parientes en Noruega y allí se dirigen. No hablan más que ucraniano, pero gracias al traductor simultáneo de google se puede mantener comunicación elemental. Pasaron la noche en su piso y no supo ni cómo se llamaban. Ella les había dejado un bombón sobre la almohada: un gesto de ternura en medio de la precariedad de las colchonetas improvisadas. Por la mañana lo primero que buscaron las chicas fue una tarjeta SIM y dedicaron el tiempo libre a llevar a los niños al parque. Luego siguieron viaje. En Alemania el billete de tren es gratis para los ucranianos que huyen de la guerra. Pero no en Dinamarca, Suecia o Noruega. Un percance insólito: del autobús que conducía Martina se escaparon cinco personas: lo único que querían era que las sacasen del campo de refugiados. Como los improvisados socorristas firman documentos haciéndose responsables de la gente a la que trasladan, esto es un problema porque se convierten ipso facto en responsables subsidiarios de lo que puedan hacer. ¿Adónde irán esos cinco ucranianos huidos de las bombas primero y de sus salvadores después? No sabemos dónde van y ni dónde vamos. Media Ucrania huye, otra media se prepara para resistir o morir. Huyen de Rusia los rusos que aún pueden. Saltan las vallas de la frontera de Melilla cientos de africanos en cuanto ven oportunidad. Todas las noches salen pateras para cruzar el Estrecho, el Río Bravo... En los muelles hay zonas donde se van acumulando zapatos desparejados y vacíos. No hay reyes magos en el mundo que den abasto para poner siquiera un caramelo en tantísimos zapatos.