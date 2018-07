¿Quo vadis, Europa?

-tú también eres euroescéptico, Jaime.

-No Erika, yo soy europesimista. Era una buena idea, y desde 1993 en que se funda la UE, hubo un camino ascendente creando y poniendo en marcha numerosas instituciones y acuerdos, pero todo se paró a partir del referéndum británico del Brexit en 2016.

Es grave, pero no supone que la UE se vaya a parar.

-Es que no es solo eso, la UE no funciona. Hay un "Ejército Europeo" que jamás ha intervenido en conflictos que afectan a la seguridad del continente, mientras países, como España, están en 17 misiones internacionales.

La política de "Seguridad y Defensa Europea" no pasa de ser un proyecto. No funciona la coordinación antiterrorista, ni los acuerdos de extradición.

-Trump ha dicho a los países aliados de la OTAN que inviertan más en defensa, que USA está cansada de ser el garante de la seguridad europea. En la República Checa -me confirma Erika- hay un movimiento muy fuerte también para la salida de la OTAN.

-En el tema de defensa hay muchas variables y todas ellas negativas. Turquía, país miembro de la OTAN y novena potencia militar del mundo, ante la imposibilidad de incorporarse a la EU, coquetea descaradamente con Rusia.

-Y qué me dices del brexit británico, con la contestación de Escocia y Gales, que no quieren salirse de la unión; la proliferación de partidos de ultras de derecha o izquierda, todos ellos euroexcepticos con acceso a gobiernos nacionales; el estallido separatista catalán que puede tener un efecto dominó en Bélgica con los flamencos o en Italia con la Liga Norte. Verdaderamente eres europesimista.

-Tengo una teoría: -le digo- Ni a China, la potencia hegemónica del siglo XXI, que construye una Armada descomunal; ni a la Rusia de Putin, que no se conforma con Crimea y el este de Ucrania y aspira a reconstruir una más limitada Unión Soviética; ni mucho menos a los Estados Unidos de Trump que ya se ve que no es muy proeuropeo, les interesa una UE de 500 millones de habitantes, unida y fuerte, que sería una potencia mundial al nivel de las tres que te he dicho.

-¿Tú les culpas de todos los problemas de Europa?

-Los servicios de inteligencia de esas tres grandes potencias están muy activos. Los referéndums y las elecciones son sus juguetes preferidos. (Continuará)