Aunque la cosa pinte mal, me voy a permitir la utopía de pensar que tendremos una campaña electoral diferente. Una campaña basada en propuestas sin necesidad de golpes bajos ni filtraciones. Un periodo electoral en el que brillen los argumentos y no las descalificaciones. Proclamas electorales honestas, basadas en la verdad y no en un amor efímero a El Puerto que se evapora una vez alcanzado el sillón.

Quiero una campaña sin estratagemas electorales de cara a la galería. Quiero futuros concejales que trabajen sin publicarlo para, si se da el caso de gobernar, llegar con los deberes hechos. Una campaña con un único criterio de decisión: el amor por la ciudad, dejando a un lado los intereses personales o de partido.

Quiero una campaña sin eslóganes, pero con mucha originalidad, creatividad y rigurosidad en las propuestas. Con cifras, datos y previsiones. Quiero innovación, evitando la tentación de caer en modas sociales superfluas o en la cutrería pueblerina de poner un DJ en una plaza y dar comida gratis. La campaña de las soluciones, pero soluciones probadas y realistas, sin fuegos artificiales.

Quiero una campaña en la que los partidos no utilicen el lenguaje para manipular. Si un acto está lleno, no significa "contar con el respaldo masivo de la ciudadanía". Si un partido presenta su candidatura no se puede hablar de "presentación del nuevo gobierno de El Puerto". Si invitan a un concejal a un acto de una hermandad, no se está "recuperando las fiestas en los barrios", simplemente se está apoyando con su presencia.

Quiero una campaña en la que las redes sociales no se conviertan en un campo de batalla entre simpatizantes y, mucho menos, que se insulte a los candidatos, como ya está pasando. Que exista un debate sano, enriquecedor y participativo. Quiero una campaña en la que los medios de comunicación puedan informar libremente, sin tener que sufrir la burla de los adeptos más jóvenes. Aun así, tampoco quiero una campaña en la que la información electoral sea partidista, sino justa y objetiva.

Quiero una campaña en la que los políticos den la cara respondiendo a los ciudadanos en las redes. Un compromiso que, del gobierno municipal, solo ha llevado a rajatabla IU. Políticos que no se escondan y muestren cercanía. Porque ha llegado la era de la transparencia y la obligación de rendir cuentas ante el ciudadano. Sobre todo, si un vecino utiliza el perfil de Facebook de un político para compartir un problema.

Quiero una campaña donde el ciudadano también se implique, más allá de agitar una bandera en un mitin. Que huya de los bulos y contraste, se informe y compare. Un ciudadano que obvie los estereotipos sobre los políticos y confíe en que hay personas dispuestas a arrimar el hombro. Porque las hay, y muy buenas.

Quiero partidos que me hagan soñar con poner mi ciudad en lo más alto de España. Hagamos posible entre todos la campaña electoral que esta bonita ciudad se merece.