Queridos Reyes

Sabéis que cada Navidad os pido menos. Quiero pensar que con los años me he vuelto menos materialista, aunque en realidad lo que me pasa es que me da pereza tener que buscar sitio para nuevas pertenencias, ordenarlas, limpiarlas… De modo que en mi carta aún hay hueco para algún que otro deseo.

Por ejemplo, que cuando os vayáis a Oriente, no os llevéis la animación en el centro, las calles llenas. Será la magia de la Navidad, pero lo cierto es que el día del alumbrado y del espectáculo de luces se llenaron las plazas, y que quien ha querido ver el belén viviente ha hecho cola. Que el Castillo de San Marcos lleva todas las fiestas recibiendo a niños y no tan niños. Que durante tres días hemos disfrutado de los títeres más clásicos y los espectáculos circenses más actuales, y que a la mitad de la población le ha dado este año por probar el patinaje.

De estas citas no aplaudo -solo- su calidad artística (hay mucho fraude en las actividades para niños que confunde infantil con cutre, pero no ha sido aquí el caso), sino su capacidad para atraer gente al centro. Creo que es la primera vez que me voy parando por la calle a saludar conocidos cada pocos pasos. ¡Ni en la feria! Supongo que hosteleros y comerciantes también estarán, si no satisfechos, algo más esperanzados. Por eso espero que la vida no vuelva a apagarse una vez se recoja la cabalgata.

Pido también que los proyectos que se han aprobado en los presupuestos participativos salgan adelante. Tengo intereses propios (el arreglo de las pistas del colegio de mis hijos ha sido aprobado); pero además estoy convencida de que no cumplir con estos compromisos conlleva importantes riesgos: la desconfianza de quienes creyeron en el proceso, el abandono de quienes una vez se sintieron implicados, la desafección, una vez más.

Remato mi carta con dos deseos a pie de obra: que mis ojos vean el fin de la remodelación de Pozos Dulces, que ya ni me acuerdo de cómo era antes de entrar las excavadoras; y que alguien tenga la decencia de reparar de una vez la rotonda de 501. Un año y tres meses han pasado del fatal accidente, y aún quedan patentes los restos del desastre.