Queridos Reyes, tres puntos

Comenzó el 2021, el que todo el cadismo confía que sea el de la permanencia en Primera. Sería de justicia, porque después de tanto peregrinaje por el desierto la afición del Cádiz se merece disfrutar en vivo de unos partidos ante los grandes del fútbol español, partidos que ahora mismo se juegan a puerta cerrada por el puñetero virus. Y por lo visto en la primera vuelta (que aún no ha terminado) el equipo ha demostrado solvencia en lo que a puntos se refiere, pero en el tema del juego (incluso en el de la eficacia del mismo) ha dejado luces y sombras. Partidos impecables en lo defensivo, casi todos, pero escasa solidez goleadora en muchos otros.

Y esa va a ser la clave para permanecer en Primera División. Mejorar en este 2021 la parcela anotadora, que es la que permite sumar de tres en tres. Porque se puede ser excelente en defensa, pero eso solo permite que no te marquen y, por lo tanto, solo te puede garantizar un 0-0 si no marcas. Y puntito a puntito se anda cortito. No olvidemos que de los 19 puntos actuales casi la mitad se consiguieron en las tres victorias seguidas a domicilio ante Huesca, Athletic y Real Madrid. Fíjense la importancia de sumar de tres en tres, que se han sumado 9 puntos en 3 partidos y el resto, 10, en 13 partidos. Eso se traduce en una cosa muy clara: la permanencia pasa por ganar más a menudo y no por una defensa sólida. Y esto no significa una crítica al equipo ni al entrenador. El trabajo de todos está siendo excelente pero todos saben que sin gol no hay nada que hacer.

Las ultimas jornadas han dejado preocupación (dicho por el propio Cervera) por la racha de resultados y porque un punto de doce es poco bagaje. Si el entrenador cree que que con lo que hay no se puede jugar más al ataque habrá que respetarlo y ponerse a rezar esperando un gol que caiga del cielo, pero también tendremos que asumir que la temporada va a ser larga, muy larga. Muy larga porque los 18 puntos que se sumaron pronto empiezan a quedarse estancados y se ve como los de abajo, que parecían muy lejanos, empiezan a despertar. Solo Osasuna y Huesca parecen no haberle cogido el tranquillo a esto todavía, pero la décimo octava plaza está a solo cuatro puntos y la ostenta un Valencia que de ganarnos hoy se coloca a un solo punto de nosotros. Como ven, el trabajo del Cádiz es encomiable pero hace falta sumar de tres en tres más a menudo.

La 12ª plaza que ostenta el Cádiz es un peligroso espejismo. Hace falta gol. Veremos a ver que nos trae el mercado de fichajes, con la sorprendente baja de Oscar Arias de por medio, para tratar de coger oxígeno y moral. Este Cádiz, tan trabajado en el aspecto defensivo, sería un auténtico pelotazo con un poquito más de gol. Sí, ya lo sé, y si mi abuela tuviera un manillar sería una moto. Pero es que es más que necesario. Y no se pide un Van Basten o un Ronaldo, no, se pide no depender en exclusiva de Negredo y el Choco. Alguien más en quien confiar más a menudo. Como ven, los Reyes Magos tienen trabajo. Feliz año.