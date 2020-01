Queridos Reyes Magos 2020

Otro Año Nuevo y redondo, con deseos de renovación e impulsos para seguir en la brecha.

Queridos Reyes, como yo sé que este año si tenéis posibles, al menos Melchor, yo sé que los tiene y además es de raza generosa, os pido lo de siempre. Primero Salud para todos, con esa base se puede todo; segundo, recompensas para los que siempre están pendientes de los demás; tercero que entendamos que aunque pedir no es dar, se acuerden de este final del pasillo de Europa para que lleguen los trenes, las carreteras, los presupuestos, los juguetes de verdad y todo lo que haría que podamos ser tan iguales como los demás.

Esta Cádiz de nuestros desvelos y de nuestras entretelas, sigue postrada amable y dignamente callada en la obediencia de asumir su letargo funcional e inversor. Esta ciudad a base de ser bonita y atractiva no se cotiza más. Como algunos dicen, es nuestra manera de ser: pasar un poco de todo, para ser Felices. Un aire a La Habana en sentimientos. Pero no debe ser ese el motivo por el que nos dejen olvidados y solo se acuerden cada cuatro años, o muchos más… y nos pidan su confianza.

Por favor Reyes Magos, y sobre todo Melchor que tiene más poder mediático, traednos esas infraestructuras por terminar, ese empleo al máximo, esas viviendas baratas para los que las necesitan, etc., y sobre todo traednos una mejor conciencia de nosotros mismos para valorarnos desde la realidad y no desde la ficción y virtualidad en que nos convertimos por épocas, y que no suelen traer nada más que sonrisas y bocas abiertas, en las que solo entran papelillos.