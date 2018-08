Quejas de playa

E STÁ quien se queja de la marea, que está demasiado alta y atrae a muchos mosquitos y otros seres invasores. Está quien se queja de la arena, que hay demasiada, que se adhiere a la ropa como famélicas garrapatas (losmuertolarena, profieren). Y quien se queja de las algas, que atraen piojos revolucionarios o casi, que lo ha leído en algún sitio. Y quien se lamenta del calor, que derrite sus helados con demagogia ecologista (¿Quién prohibió el aire acondicionado en la playa?, se pregunta a diario).

Está quien protesta por la cantidad de tatuajes que acaban afeando el horizonte, impidiendo ver los lunares y los granos y las estrías y las celulitis que se asoman más allá de los bañadores. Y quien se entristece porque el olor de la crema solar le recuerda a los puestos de la feria cuando uno coge el camino a casa. Y quien raja de los filetes empanaos, porque vaya tela los filetitos (¿?).

Y luego está quien se molesta por el hombre que lleva doce sombreros en la cabeza, uno debajo de otro, y eso no es normal, pues las reglas del mercado dictan otra cosa. Y aquél que dice a mala leche que los camarones que vende el de blanco son del Mercadona, que está segurísimo. Y quien denuncia que hay mucha clase trabajadora bañándose, con lo que suda esa gente, dejando el agua toda aceitosa. Y quien critica que hay mucho desempleado en la playa, pudiendo estar en casa delante de la tele y no aquí, aprovechándose del sol que pagan otros (nosotros, por supuesto) mediante impuestos. Y quien se ofende porque el negro que vende paños coloristas no representa a nadie, que nadie le ha votado y míralo, ahí está aprovechándose de la orilla. Y hasta está quien clama al cielo porque que nunca ve al alcalde (u otro famoso) en bañador, mostrando su pelo en pecho, porque una autoridad digna del pueblo ha de remojarse las chanclas, saludar al que pase por su lado y hacerse fotos con sus fans mientras las olas le salpican.

Y luego está quien se baña, sonríe, dice un par de carajotás y tira palante.