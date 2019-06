Queda menos

No veo yo demasiado interés en lo que vaya finalmente a pasar. Digo con quién se va a coligar Patricia Cavada, bajo que premisas, con qué programa. Y cuál va a ser el reparto, claro. Ocurre lo de siempre, lo mayor tapa a lo menor. Y lo mayor es el órdago de Vox a Albert Rivera y las cabras del PP en el corral metidas. Quienes no se lo quieren creer dicen que todos están de posturas, de trile, pero la derechita valiente puede ser fiel a su contenido de testosterona española. O sea, no retiran la enmienda a la totalidad de los Presupuestos andaluces como aviso de navegantes para dejar a Carmena de alcaldesa de Madrid. ¿Escalofríos? Pues cada palo que aguante su vela, dicen con la boquita cerrá. No habría más culpables y menos culpables. Habría esto, que Vox cuenta y no se puede ningunear a nadie ni mandarlo a las tinieblas exteriores, si cuenta. Los gallegos, con esta cosa suya de la finura y la agudeza, suelen decir que "non hay enemigo pequeno", estaba ya en la Biblia la pelea épica de David contra Goliat. ¿La pedrada se la dan a Pablo Casado en un ojo? Es lo que tienen las escaramuzas y demás faramallas.

Pero te estaba diciendo que aquí lo mayor está ocultando lo menor. O Patricia Cavada lo está haciendo divinamente, que se dice. Porque ha llamado a todos, a todos ha sonreído con afecto y cada uno se ha llevado lo que tenía, cero compromiso de la alcaldesa socialista. Hasta el punto que los de Podemos se han ido a los medios para hacerle una oferta de esas que no se pueden rechazar. Los flamencos, con todo el arte, suelen decir: yo no quiero na pa mí, es para el guitarrista. Pero bueno, "aquí" (los socialistas y los demás) están todos por algo, me dijo obscenamente una señora que acabó en la cárcel, por cierto. De alcaldesa a reclusa.

Me estoy yendo por las ramas, creo. Decía que el portavoz de Podemos ha sido el único que ha hecho un ofrecimiento para la elección de alcaldesa y la mayoría para gobernar cuatro años. Con un programa, claro, pero sobre todo con una oferta. ¿Los demás? Más callados que en Misa. Unos por lo que yo me sé y los otros por lo que también yo me sé. O creo saber, tampoco vamos a presumir de conocer los secretos de todos o de algunos. ¿Se juega fuera de aquí el partido de aquí? También hay que contar con eso, aunque no está muy claro. Pero bueno, ya queda menos. Unos días…