Queda mucha tela por cortar

Bueno, pues gracias a Dios se acabó con la maldición del Nuevo Mirandilla y el Cádiz logró, por fin, una victoria en casa, en una jornada, además, redonda para los intereses cadistas. Recortar tres puntos de una tacada a cinco rivales por la permanencia en una misma jornada no es moco de pavo. Y por abajo también se evitó que los demás recortaran diferencias (a excepción del punto del Alavés). Lo importante es que se sacaron los tres puntos en casa y se dio una imagen de solvencia, aunque fuera vestidos de la Fiorentina, por aquello del Día de la Mujer. Y oiga, si nos ponemos un poquito supersticiosos a mí no me importaría seguir vistiendo de morado lo que queda de temporada, como el equipo de Florencia, y rebautizar, otra vez, al estadio cómo Estadio Artemio Franchi, a imagen y semejanza del de la Fiorentina.

La victoria llegó un momento ideal por varios motivos. En primer lugar, porque nos hacían falta los puntos como agua de mayo. En segundo lugar, por ganar por fin en casa, que ya era hora, que se puede ganar, que no se les ha olvidado. Mirando el calendario a toro pasado me da la sensación de que se ha perdido una oportunidad única, al enfrentarnos a rivales directos como Mallorca, Getafe o Granada y no haber sido capaz de ganarles a ninguno de ellos. Y ahora nos llega un calendario que sobre el papel asusta. Los cinco siguientes partidos son ante Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, Betis y Barcelona. Y aunque en fútbol no hay nada imposible el momento que están viviendo estos equipos no es el más adecuado para enfrentarse a ellos. Pero dicho todo esto a un solo partido puede pasar cualquier cosa y no es momento para pesimismos. Dice Sergio González que, aunque el calendario es fuerte, el Cádiz está preparado para ganarle a cualquiera si se muestra como el Cádiz que tiene que ser. Y no me cabe la menor duda de ello. La clave de lo que queda de calendario es creer de verdad en nuestras posibilidades y salir en cada partido como si fueran los tres últimos puntos en juego, los tres últimos puntos que necesitaríamos para salvarnos. Los grandes son grandes, sí, pero ninguno de ellos anda fino del todo en esta temporada. Todos y cada uno de los posibles rivales han tenido algún pinchazo y algunas jornadas de bandazos a lo largo de la temporada. Así que imposible no hay nada.

A partir de ahora no hay que plantearse metas a largo plazo, hay que ir partido a partido, como si fuera el último de la temporada. El margen de error es mínimo, porque aunque los rivales por el descenso tiene también enfrentamientos directos y alguno va a sumar puntos, nosotros no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar las jornadas sin seguir sumando de tres en tres. Es el momento de tirar de épica, del sí se puede, de ese Cádiz de los milagros cuando todo parecía perdido, del submarino amarillo mata gigantes o de aquellas salvaciones In extremis. Yo estoy convencido de que se puede, pero de verdad. Ojalá que el vestuario del Cádiz piense lo mismo. Vamos a por ello.