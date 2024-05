Ignoro si la alcaldesa, en cuanto tuvo noticias del mortal accidente de la curva de la calle Arenal, ordenó que le dieran el histórico de accidentes de ese lugar que contabilizaba ya su primer muerto, en este caso una joven de 20 años. Si ha sido así, sabrá que hablamos de un auténtico punto negro de la circulación interior de la ciudad. Digo que no ha sido una vez la que algún coche se ha llevado por delante la entrada de residuos que se encuentra en la acera de Arenal, 1. Ni que se ha salido y golpeado a coches estacionados, cuando se podía, o los momentáneamente aparcados para salida de pasajeros o las bolsas de la compra de los vecinos. Yo he sido una de esas víctimas. Una tarde me trajo a mi casa el novelista Jesús Maeso y un coche nos golpeó por detrás, se había salido de su carril y nos dio un fuerte golpe a nosotros, que estábamos estacionados. El golpe y el susto más mucha rehabilitación porque la espalda nuestra lo sufrió. Desde el balcón, en las largas noches del verano, los vecinos suelen ver las carreras de motos o las motos y coches que toman la curva a cien por hora, que se suele decir. O sea, que demasiado poco ha pasado. Porque hay una especie de infortunio en quienes no cumplen las normas elementales de circulación y, pienso yo, los técnicos municipales no han encontrado todavía una fórmula que haga imposible la velocidad en esa curva sin peralte de la que se sale con facilidad, la última con la desgracia de una vida segada a los 20 años. Curioso porque desde la rotonda del instituto de la Ardila nos encontramos badenes y badenes, que desaparecen al subir Arenal. Pero ya decía, es una cuestión de técnicos de tráfico del Ayuntamiento de quienes deben venir los consejos para evitar el punto negro que es la curva de la parte alta de la calle Arenal, en donde tuvo lugar el luctuoso suceso de esta semana.

Se oyeron llantos desgarradores de dolor esa madrugada aciaga, luego del estruendo del choque de la moto contra la puerta de un local comercial de Arenal, 1. Fácil es pensar en una tragedia así, una chica de 20 años que ya no volverá nunca a su casa… La tristeza –estoy seguro– traspasa la lectura de estas palabras y nos llega directamente a la fuente de la pena y el desgarro. Porque somos padres, vecinos, amigos, cercanos a muchas jóvenes de 20 años.

Descanse en paz y que sea la última de este punto negro con su historial de accidentes de más de veinte años.