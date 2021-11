Punto de inflexión

El Cádiz CF se ha convertido en el particular "Ángel Cristo" de la liga, porque lleva dos temporadas domando leones a domicilio en San Mamés. La primera de ellas en modo épico, aguantando con nueve futbolistas más de media hora. Y la segunda le ha venido en el momento preciso, justo antes del parón de selecciones, que no se afronta del mismo modo tras una derrota que tras una gran victoria. Y ha llegado el momento de encadenar dos victorias seguidas en liga, esas por las que suspira Cervera y la mayoría del cadismo.

De momento se está en zona de fuera de peligro, pero con el rabillo del ojo mirando al abismo. Pero en este último tramo de liga ha habido un destello de continuidad y calidad que rara vez se había visto en los partidos anteriores. Villarreal marcó la diferencia, en un partidazo que se debió ganar. Luego vino el empate ante el Mallorca en un partido más bien gris, pero del que logramos sacarnos la espina con otra machada en Bilbao.

Y a este repunte hay que ponerle la guinda con la segunda victoria consecutiva. En condiciones normales el Getafe siempre será un equipo complicado para ello, y no digo que hoy no lo sea ni que no tengan calidad, pero los números no engañan y si están ahí es por algo. El Cádiz de Cervera tiene calidad, mucha más de la que dice la clasificación y sigo manteniendo que hay al menos tres o cuatro equipos peores que el Cádiz. Los de abajo están anclados en la penuria desde que empezó la liga y el único que parecía muerto y ha resucitado, al menos temporalmente, es el Alavés. Los demás no tienen pinta (de momento) de tendencia a mejora. Claro que todos esos problemas se solucionan con dos victorias seguidas, pensaran ustedes. Pues precisamente eso es lo que necesita el Cádiz antes de estar con el agua al cuello. Y hoy, respetando al rival, no me parece mal campo para conseguirlo, vista la trayectoria del Getafe.

El Cádiz parece (ojalá que sea así) que está empezando a despegar y a cogerle la medida de nuevo a la categoría. Futbolistas que a priori les estaba costando más coger la idea de juego de Cervera van entrando en el aro poco a poco y están rindiendo como de ellos espera el técnico. La autocrítica también es buena y muchos coincidimos con Cervera cuando dice que uno de los problemas del equipo han sido algunas segundas partes.

El técnico reconoce su preocupación por el bajón en las segundas partes de partidos como Vigo, Villarreal y Bilbao. Curiosamente en casi los tres se consiguió ganar, pero se sufrió más de lo debido, hasta tal punto que en Villarreal se nos escapó en el último suspiro. No se si es por temor a perder lo que se consigue de manera tan brillante en los 45 primeros minutos, pero es cierto que el equipo no es el mismo. En mi opinión es solo falta de confianza, de creerse de verdad que no nos hemos adelantado en el marcador por fortuna y vamos a encerrarnos. No, hay que pensar que vamos ganando porque estamos jugando de categoría. En el momento en que creamos eso vendrán muchos más puntos.