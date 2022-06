El Puerto, sobre todo

Estoy un poco harto, la verdad. A pesar de que -por razones de estricta higiene mental-, intento abstraerme de los dimes y diretes que se traen los políticos locales, este hueco alambicado invita a que diga lo que pienso, y lo firme sin caretas ni sortilegios. Además (es mi parecer), los que publicamos en un espacio local, debemos poner los puntos sobre las íes, sobre lo que ocurre aquí. La gestión y el desarrollo del municipio condiciona, y de qué manera, el estado de ánimo y sus circunstancias.

Estoy harto de tanto político local cortoplacista, mediopensionista y mal gestor. Se podría contar con los dedos de una mano los que tienen un pase. De manera que, un día sí y otro también, El Puerto se levanta con los pelos tiesos. Lleno de lamparones.

Por curiosidad, me asomé por la página web del ayuntamiento. Empecé a ver algún que otro pleno, y lo tuve que dejar. No sabría cómo calificar lo que vi y oí. Si me pongo fino: esperpéntico. Cada uno por su lado. Se trata de ir a la contra sin más argumentos que el “tú más” Y me pregunto: ¿Ninguna propuesta del equipo de gobierno es asumible? ¿La oposición nunca tiene razón? Así no llegaremos a ningún sitio.

Lo que mal empezó, peor continúa. El alcalde, creyéndose que tiene mayoría absoluta, se equivoca en sus planteamientos. Y la oposición, con tal de minar al gobierno municipal, resalta los errores de bulto que se comenten a diario. Y ese “pin pan pun”, sirve para poco. Para nada, o en su caso para enquistar el único objetivo que debe tener un político. Presentar propuestas, apoyar el desarrollo del municipio y hacer la vida, más amable a los vecinos. Es mi opinión.

En mis últimas columnas, distinguí, en un pasado no muy lejano, la importancia de El Puerto en el contexto de la bahía. Vislumbré un presente claroscuro. Y sin embargo, imaginé un lugar que existe. Me resisto, sobre todo, a seguir de espectador.

Mientras tanto, muy a mi pesar, El Puerto se parece a los retales de un sueño.