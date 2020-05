El Puerto de la ilusión

Cuando el ser humano vive una experiencia, no solo única, sino, que además, afecta a todos por igual, empatiza, comprende y observa su entorno de otra manera. Quizás no tengamos que vivir otra experiencia de este tipo, pues, confío en que se tomen las medidas para poder afrontar una crisis sanitaria sin necesidad de crear alarma.

En esta tesitura, El Puerto vuelve a la vida, lo que ocurra en estos días no es una nueva normalidad, es un retorno a nosotros mismos, anegados de la experiencia de lo vivido, con la cautela propia del miedo a no volver a caer. Retornamos prudentes, aun a sabiendas de que algunos olvidan pronto. Y aun así, el Puerto retorna a sus noches, a sus terrazas, a sus playas, a su verano, a sus tradiciones.

No es un comenzar de nuevo, es tomar con mas fuerza allí donde los dejamos. Mis pasos me conducen a mis pensamientos, a esos paseos por la Puntilla, a la Ribera del Rio, y vuelvo a ver el bulevar bajo los pinos, los atraques de cortesía en un río acogedor. Y vuelvo a mirar a la otra banda, donde la gente pasea por entre negocios y centros de ocio, los pinos han sido replantados, y allá, donde las chabolas no eran mas que trozos de hormigón en el suelo ahora zonas verdes acogen a una ciudad que despierta.

No hay para El Puerto una nueva normalidad, hay un retorno a su entorno, prudente e ilusionado. En estos días en los que el sacrificio nos ha debido dejar la huella de que nada dominamos, la ilusión debe ser el siguiente escalón. Con una perspectiva nada agradable, con las espaldas cargadas de dolor; con la prudencia como bandera… la ilusión debe ser la locomotora que nos haga volver a la vida, no sabemos si como la de antes, pero de seguro que será tan agradable o mejor. Miro al río que tanto ha visto, el mismo que tanto nos limpió, y a lomos de su marea, veo llevarse todo el dolor de los días pasados. Un Puerto ilusionado se va limpiando de los despojos del confinamiento, y con prudencia, mira el futuro con ilusión y mucho potencial.