Una interrogación. O interrogante. O soledad, vacío y recuerdos. Que no los doy más largos. ¿Por qué? Porque el ínsulo, vive de espaldas al mar. Tito Valencia, narrador omnisciente, escribió el viernes que Cavada "pensaba que había soñado con una ciudad moderna, habitable, confortable, donde los isleños pudieran disfrutar de su ciudad para que no tuvieran que marcharse fuera para encontrar lo que buscaban en su ciudad". (No es más ciudad, por mucho que se repita). Les ruego que mediten o no mientan, porque hay un refrán gracianesco afirmando: prometer y no dar, es lo mismo que robar. Así de tajante. Así de duro. ¿Cuántas promesas incumplidas por todos los partidos, desde que somos democracia?

En Mirador de San Fernando, in illo tempore, íbamos Juan Mena, Enrique Montiel y el escribidor que firma a los viejos barcos, candrayes, a beber café, fumar, hablar de versos. Pues ya no había casi, salinas. Y los esteros se fueron perdiendo a paso de relleno. Me emociona acordarme de ver los camarones como un aguacero de cristales junto a los pies. O las lisas cuyo reflejo le hurtaba la plata a las aguas del caño, donde pescaban Bancalero, el tío Pepe, o mariscaba el Caballa.

Al Mena, le habían dado el Premio Ángaro, un prestigio nunca alcanzado por un poeta isleño entonces. Pudisteis ser más hombres con pupilas/ más claras y profundas, mas risueñas/ para ver las marismas luminosas/ y la sal con blancura más intensa o la profunda descripción con añoranza de Juan: Desde las azoteas se ve el pueblo/ tendido en la quietud de la marea/… Que era así cómo se veía desde el lomo de sombra de los barcos... Ah, Berenguer también vino alguna vez…Pero ya no están los esteros. Han abolido la guillotina del agua que fueron las compuertas, en el muelle ya no hay pescadores de a pie, porque han prohibido la pesca, y donde mitad cetáceos, mitad odres, yacían los candrayes, sólo hay hierba salvajes, y matojos estériles donde una vez el agua atesorara cristales sin huida, esos camarones que, vitral vivo, encendían los esteros.

Me gustaría que algún estero o caño o marisma fuese recuperada para los viejos pescadores pensionistas que ya no pueden pescar ni en el parque natural, ni en los polvorines, aún no utilizados ni cedidos al Ayuntamiento, ni en el abandonado paseo marítimo lleno de piedras, cascotes, carros de supermercados, donde tampoco se puede estar sosegado enseñando a los pequeños los rudimentos y aparejos de lo que fue la ínsula, antes de ser este ínsulo que mora de espaldas a la mar, que habla de turismo sin tener turismo.

Cuando san Fernando fue un pañuelo bordado por la simétrica crestería de las salinas, tendido al sol. Y no un secadal perdido, donde cabe el progreso, el futuro y la confortabilidad esa que dice el diario que usted, señora alcaldesa, tiene en su cabeza, gobierne para todos, haga confortable el ámbito del mar, y palía el paro, tan viejo que Juan Mena cantara en su Heredada Soledad, de 1972: Sin trabajo y detrás de la ventana/ miras la lenta vida de este pueblo. Señora Cavada, no lo diga, hágalo.