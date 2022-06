La mar de espaldas

Mi admirado amigo, digno de calle y homenaje, Juan García Cubillana, muchas veces utilizado por otros ayuntamientos, andaluces de luces con mayoría absoluta -a lo mejor por eso lo escrutan hoy-, nunca se negó ni a un enfermo ni a un requerimiento de la casa consustarial, oe, así la llamo desde que serví en ella. El Ayuntamiento no es el edificio sino la corporación. El Ayuntamiento sin corporación es un botijo vacío. Desde Rubio Gutiérrez a Cavada, ha pasado por treinta mil vicisitudes que han convertido la Ínsula en ná. Magdalena, Casería, deforestación, caño de la playa, como un antiecologismo muy nuestro, muy costumbrista.

En Facebook y el whatsapp tengo amigos que luchan por la memoria del mar. Sí. Del mar. O de la mar. Y cito. Jaime Ruiz, Rafa Olvera, Benítez Fornel, Antonio Zapata, Manolito Aragón por cuñadismo salinero, o Santos Chacartegui, un referente en sales y en esteros.

En la Isla, no. Nunca. Las espaldas de la ínsula o ínsulo opuestas al mar son mitológicas. De todos es sabido que a José Luis Traverso y a mí nos gustan los toros. Y la mar.

¿Queréis respuestas?... Las palabras del argot taurino, ¿verdad Sergio Pérez?, venían de la mar o viceversa. Ejemplos muchos. La bamba, parte central de la muleta, es caña de bambú para pesca de túnidos. La corrida que es la lidia completa de las reses anunciadas, en la marina es el tiempo que dura el arrastre de las redes. El tendido es la longitud total de la red de arrastre. El callejón es el túnel que une el cuadro de la almadraba con la piscina de engorde. Y el matador, son los paños matadores donde morirá el atún. Pero las piernas del torero van embutidas en taleguillas, que en la marisma olvidada de la isla, es la bolsa de engodo unida al palillo. Y en los toros, el palillo es el estaquillador, en la pesca es la varilla entre el cordel madre y el rapacejo o punta.

La vara, no lleva picador, porque son los lados mayores del rectángulo que forman las cucharas. Y sus estribos no calzan pies, sino los pies que tienen adosados los caños de desagüe de los corrales marinos para que no se obstruyan. Corrales, oe, como en el matadero o en la plaza. Y las disimilaciones entre cabestrante y cabrestante, que son los bueyes o cabestros. Ah mi admirada marina de guerra.

El gavilán, tope de la espada, es ancla sin cepo de tres uñas en embarcaciones de pesca. Los machos, que se amarran a las corvas, son en marina Cada uno de los pinzotes del timón, que encajan en las hembras del codaste. Y el arrastre el propio de la red.

Eso, en el ínsulo, es más grave porque está de espaldas a la mar, a los caños muertos de Camposoto, al presunto parque del paseo marítimo.

Amigos, el Clavijo y otros pocos de libros toman conciencia de esta pérdida que hereda esta alcaldesa.

Yo he visto vivir la mar./ La isla siempre de espaldas./ Nunca la quiso atisbar.