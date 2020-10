Estado de ánimo

A la frase gabilonda de "hay que crispar más", se ve que le han hecho caso. Nuevos test. No test. Aquí enclaustramos, allá no. Me ha picado un mosquito con cara de Cleopatra. ¿Será? Los niños son ahora más virulentos. Los niños son asintomáticos. La enfermedad si es buscada por el hombre contra el hombre es una patología en sí misma. No ves a un médico de familia ni en memes. Te duele el hambre, los ocupas, la mala leche reactiva, alguna enfermedad de un hijo tuyo…Cuando las circunstancias juegan negras, me pongo a leer el Quijote. Que es otra forma de Quijotismo ilustrado.

Así, pensando en la España cruel que aquejó a Cervantes, que llamaba siglo de hierro al de oro, olvido que nuestra "libertad" magnífica según ellos, impide hablar de migrantes ilegales, pateras, aborto, cambio climático, contaminación, feminismo, Islam, animalismo, etarras, prisión revisable, drogas, toros, gallos, Lgtbi, ocupas, sin techo…Nombres de calles para cambiar…por cierto que vuelvo a solicitar calle para el magnífico doctor y amigo Juan García Cubillana.

Con Cervantes te ríes. Sobre todo cuando se sienta en tu tristeza. Su libertad le permite dar con la Iglesia, que no contra la religión, sino contra el muro tobosiano, soltar galeotes destinados a las galeras reales, a cuyo poder se enfrentaba, o atacar a sacerdotes que llevaban un cuerpo muerto, que era iglesia excomulgatoria e inquisitorial. Igual que los insultos que hoy te censura facebook. "Sois un grandísimo bellaco- dijo a esta sazón don Quijote- y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás estuvo la muy hideputa puta que os parió". Hoy el gobierno investiga a desafectos en las redes, y si pones "coletas, rata, chepa etc.", se estresa el susodicho y te persigue hasta en la ducha, que dijeran los godos.

Prefiero, la angustia es un pisotón ungulado en el pecho, leerme al finalizar la primera parte del Quijote dónde da noticia de la muerte del héroe, los pintorescos y prosopopéyicos epitafios que le dedicaron los Académicos de Argamasilla , lugar de la Mancha. En Argamasilla hoy se reconoce esta Academia y se tiene por cierta en su historia local que en su cárcel terminó don Miguel escribiendo todo el Quijote. Se nota que es política, ¿verdad? Y poseen el libro áureo de la cueva de Medrano.

Con el Quijote llenan su historia. La parte cultural al menos les vale para el turismo. Que aquí no tenemos ni museo municipal, ni Biblioteca Lobo. Y tienen, es un decir entronizado al Quijote, aunque dentro se lean frases como "de los moros no se podía esperar verdad alguna porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas" cuando se desconsolaba don Quijote al enterarse que el autor de su historia era un moro.

También los aficiona a la sodomía o pecado nefando castigado con la muerte, cuando cita que "aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho o mancebo que una mujer por bellísima que sea". "Me río a media tarde, cuando en la lejanía de mi patio el caño parece comulgar con la niebla, que a lo mejor es sentencia de Catón Zonzorino, zonzo es tonto, que dice: Y el mal, para quien le fuere a buscar". - Perdonen el leísmo-. Y me río más pensando en lo que van a morder los buenistas que exigirán quijotes mutilados y esculturas de pateras. En la fuente mohosa.