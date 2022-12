La Opinión de Rafael | NADIE entre NADIES

Cuanta gente quiso ser/ más allá de lo que somos/ algo inútil sin asomo/ más borrados que el ayer. Don Estanislao de Kostka Rodríguez y Rodríguez, alias el Mierda, el desaparecer de la vida y de la muerte, el olvido es arena de borrar, no le importaba un pimiento del piquillo o de los otros. He investigado a gente que quiso ser gente y ya ni es olvido, ni silencio, ni nada. Este artículo intenta reflejar los nadies que intentaron dejar de ser nadie. Un ejemplo de un personaje concomitante con otro en el Quijote es Antonio Moreno. Antonio Moreno (Morenito de Puebla), porque tal parece que fue el nombre y apellido de este oscuro banderillero mexicano, del sólo tenemos la referencia de que falleció trágicamente en la Plaza de Toros de Mazatlán (México) la tarde del 15 de junio de 1902, en la que sufrió una cornada mortal. Su nombre o apodo no aparece en el Cossío ni en la “Antología Taurina Mexicana” de don Ángel Villatoro. Ni muerto figuró.

El Cossío, es el no va más de la fama taurina, ese escalón entre ser y no ser. Venerado en España desde que Miguel Hernández, redactara capítulos de la sin par enciclopedia, me angustia ver la gente que quiso ser y el tiempo anuló, como nos disolverá a nosotros en su nada anonadada. En la isla, ínsula estabularia, qué no se perdería… Una noticia ya sin nombre en su inicio. "Muerte de 2 personas en Fermoselle que eran conocidas como “Dios y su cuñado". Dios, afirman, era el apellido de uno y encontró la muerte junto a su cuñado. Ni siquiera el nombre de pila…Ocurrió, según los vecinos, en el año 1960. La tragedia acaeció cuando se hallaban sentados en una de las pilastras utilizadas como asiento. En la Baratariesca ínsula hubo dos personajes, siempre unidos, así, a los que llamaban por la unión amistosa, eterna en su vida, el pisha y el shosho, en la casa de Matanzas, de don Torcuato Cayón, hoy demolida y mercantilizada.

Un torero famoso y otro que le copió el apodo. Se conoce que ser Bocanegra entonces era distinción y tronío. Manuel Fuentes, Bocanegra, cordobés, muerto por un toro cuando por obeso no cupo en la tronera del burladero. Este sí está en el Cossío, el hola o Telecinco de entonces, pero no José Fernández de los Santos “Bocanegra”, nacido en Chiclana de la Frontera quien falleció el 5 de mayo de 1852 a consecuencia de las cornadas recibidas el día 3 de mayo. “Recortes” un cronista, también borrado, dijo del suceso: "El profesor de cirugía encargado de esta enfermería, señaló que el banderillero José Fernández de los Santos Bocanegra , tiene tres heridas: una en la región lumbar derecha, transversal, que interesa la cavidad del vientre, con lesión probablemente de alguna víscera, y fracturadas las costillas décima y undécima; otra en la parte externa del muslo izquierdo, de más de tres pulgadas, y la tercera en la parte superior de la pierna, que interesa parte de los músculos. El pronóstico de la que tiene en la región lumbar es de mucha gravedad. -Doctor Manuel Andrés y Soria". De la enfermería de la plaza fue trasladado al Hospital General, donde murió a las cuatro de la mañana del día 5 de mayo de 1852.

Otro torero coincidente con apellido famoso, vamos, para quedar, fue, Rafael Calderón de la Barca y que por algún tiempo abrazó la profesión de torero en su calidad de mero aficionado. La pluma inspirada de nuestro autor teatral del siglo de oro de las letras españolas, se la hemos pedido prestada unos momentos para describir, lo mejor que se pueda, esa impostura un tanto fingida, un tanto envalentonada que asumió el diestro leonés, cuyos datos sobre su trayectoria profesional se pierde en la noche de los tiempos…Sin Cossío, claro.