El mar, el viejo mar de todos los veranos, con prisas en los caños, sostuvo y sustentó salinas desde antes de que el parque natural, fuese Natural y Parque, con la pesca de caña prohibida, cuando por sí mismo era un sistema natural, ecológico y sostenible por la vida existente en esteros y salinas. El secadal que observo frente a mi patio, donde las salinas desaparecieron y el caño tuvo la acción del alcantarillado cuasi directo, hacen que lo único que parezca vivo es el cartel de parque natural que ostenta y parece detentar hasta la falta de vida.

El caño a esta hora, frente a mi patio, desde el Carrascón a San Francisco dibuja apenas, entre las brozas y el salicor, la irisada presencia de sus aguas, frente a las güertafueras develadas, rotas, vencidas, sin compuertas, como castillos desvencijados ante el asedio de la mar, las levanteras, polvo, sudor, hierro y lodo y las tormentas del viento del sur, polvo, calima y ratas.

Esas casas rizadas de la piedra y la hormiga, abandonadas, ruinosas, están como mi ánimo. En el caño, el viento torna con la cavadera, esa manera de arrancar piedras y lodos y batirlos hasta que el oleaje tome tintes de zumo de achicoria. La tristeza del cielo mortecino, ese polvoriento sopor de grises, se alza sobre todo y sobre todos.

Me marcho por las ramas del lirismo. Me doy una vuelta por la marisma. Medito. Esa capacidad de saber hasta qué fin conduce el dolor, es el sufrimiento. Una capacidad del ser humano, único, que no debería sufrir, ni agredir a otros, ni cerrarles fronteras, ni vender armas, ni evitar la vida.

Me doy una vuelta por la marisma. Es sol es una roncha dorada que arde en la piel, en las salicornias perdidas, en las mareas aquellas que cantaban Luis Berenguer en el patio de su casa o Juan Mena en sus espléndidos poemas.

Medito. La tristeza es una piel de serpiente que debemos mudar. El día, ya lo afirmo, es triste y metafórico.

El cielo, blanco, atisba y ciega sobre el sudor del mar. Es la sal sucediéndose a sí misma. Hecha de tiempo y mística. O de polvo marino y espuma.

En la mañana el sol es esa moneda acuñada por la niebla. De pronto tanto contrasentido de emociones, mirando el cielo, me traen a la cabeza el verso de Laforgue, poeta borrado por los plagiadores a fuerza de copiar, y que metrallea con su insistencia. Kevin K. Brown dice que un soleil blanc comme un crachat d’estaminet, un sol blanco como un gargajo de cafetería. Lo clava. Así me siento. Como vieja salina abandonada en la disolución de los sentidos. En el agua del caño esquilmada por redes, en las cañas de pesca que nadie puede usar en una Isla de agua en la que no acercan las aguas. Otro contrasentido del lugar, que Sancho escupiría diciendo que quien no deja comer, no vale dos higas.