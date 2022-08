Camarón y el Museo

Cuando Juana pasaba por la calle Jorge Juan camino de Amargura, Camarón era un niño pequeño y rubio al que hacían cantar ya en la tienda de la esquina de la calle San Vicente con San Servando, y era pobre, e iba a la fragua, y no pensaba ser un genio.

De ahí a recibir su cadáver en el Cementerio Municipal con el padre González Amores, y la familia acogida en mi despacho, pasó toda una vida, digna de ser conocida, contada, trovada y analizada.

Y eso lo hizo Enrique Montiel, natural de aquí mismo, escritor heredero de la mejor prosa, lo decían Berenguer, García Márquez y Vargas Llosa, y un servidor que es de aquí también y conoce a la gente y a los gentos y a las gentas.

La Isla es muy difícil. La Isla, que apagó los sentidos, perdió los premios de novela y poesía que la unían con el mundo cultural, ahora ha creado el Museo del cantaor heterodoxo con garganta de música.

Y, opino, ¿por qué no se nombra a Enrique Montiel, su biógrafo, que da conferencias de flamenco por toda Andalucía, sobre tan singular artista nuestro, director, gerente, o asesor cultural siendo la máxima persona culta sobre el particular, conocida afuera, para que haga sonar más el museo, sobre todo ahora que quieren que Madrid sea la capital mundial del flamenco?

Lo propongo porque es el momento. Porque todo el verano que se agosta ya, ardieron los barrios y plazas de guitarras y quejíos. Es una apuesta necesaria. Una persona preparada, reconocida, cuyo único pecado, cómo el de muchos amigos, fue quedarse aquí a trabajar, enseñar y escribir y no irse a Madrid donde no le faltaban ni amigos ni apoyos, pero aquí con el aroma del caño, la bahía y el frescor del poniente, ponía sus discos, ingentes, y leía y escribía. Ojo, que no tenga que hacer una lista de sus libros porque se colmataría el artículo.

La biografía de Camarón, es una metáfora para la Isla. Vida y muerte del Cante. Algo profundo para entender la personalidad del genio, qué como todo artista aquí, padeció división de opiniones.

El Ayuntamiento y su alcaldesa, abiertos a reconocer a personas que aportaron sus conocimientos a la ciudad donde vivieron, ejemplo, la medalla de la ciudad de San Fernando a nuestro excelso amigo Juan García Cubillana, debería, y es consciente de la aportación cultural que Montiel significa, elevarlo a ese cargo de la dirección del Museo.

El otro día, en la plaza del Carmen, una mujer besaba el gran diseño enseña del cantaor. Así es la pasión que levanta. Y la isla, apagada, debe empezar a despegar… clara como el agua, que cantaría José.