La pregunta es: ¿Votaste a Juanma Moreno o a su programa político? Más concretamente: ¿Conocías el proyecto electoral que el PP de Andalucía propuso a los ciudadanos andaluces? Pues todavía en el PP de San Fernando hay quienes hablan de proyectos para la ciudad si llegan a gobernar mientras no solucionan la candidatura. Es así. Puede que sea porque hay concejales gestores pero no han aparecido las concejalas políticas. Y la primera de todas, el candidato a alcalde, la candidata a alcaldesa. Por eso no lo hacen público. No ocurre aquí sólo, está sucediendo en muchas ciudades vecinas. Como Cádiz, para no ir muy lejos.

Es un momento delicado este de la confección de las candidaturas. Primero porque lo que dijo un día Alfonso Guerra sobre el movimiento y la foto vale hasta para el PNV. Y segundo porque lo importante es estar cerca del núcleo de decisión o la persona que decide, por si acaso. Las muy veteranas han desarrollado este instinto, este olfato. Lo primero es continuar y si suena la campanilla, ponerse en el primer puesto de salida. Todo esto es un juego confuso, turbio de la política española. Que en parte las primarias han aclarado un poco, sólo un poco. Porque va restringido de origen, es para sólo militantes.

La radiografía de la ciudad es más o menos así: una alcaldesa socialista con un cada vez mayor prestigio de buena gestión dentro de un partido personalizado en un presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que padece el rechazo y la desafección de una cada vez mayor parte de los españoles. ¿Votarán los vecinos a una alcaldesa de este Pedro Sánchez? Es una simplificación, por supuesto, pero seguro que la gente resume de este modo. Pienso que los vecinos contestarán en mayo a la duda con la que empezaba diciendo. La gestión, la persona. O el rechazo de la marca, la desafección del líder. Será lo contrario de lo que pase en el PP, bien mirado. ¿Votarán los isleños a una candidata sin proyectos pero a cubierto bajo la sonrisa de Juanma Moreno, o a un programa político serio, factible, realista sin el rostro que lo haga fiable, confiable?

Es el problema que tienen en la sede, en el despacho adecuado, en la Consejería pertinente de Sevilla. Por eso todavía no lo han hecho público, no han tomado la decisión, siguen buscando el mirlo blanco que pueda ganarle a Patricia Cavada, que sale ganadora de la competición de mayo. Casi 30 años lleva el PSOE sin ganar unas elecciones municipales en Cádiz. Un solo período lo logró en San Fernando, no revalidó. ¿Ha empezado a contar ese reloj insaciable? ¿Están en los proyectos más que en las personas?