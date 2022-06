No podemos poner al mismo nivel al protestón que al reivindicativo. Casi diría que son perfiles excluyentes o contrapuestos. El segundo lucha por unos objetivos concretos y de los que está convencido, mientras que el primero suelta su despecho contra todo y su contrario. En las filas del primero podríamos poner, por ejemplo, a ciertos vecinos y comerciantes que claman irredentos contra el mal estado de su acera y también cuando se la están arreglando porque el momento elegido no es el bueno; o aquellos que se quejan de ser maltratados y cuando reciben un regalo les buscan defectos. El color del cristal con el que miran las cosas es siempre negro. Normalmente, de estos protestones se pueden esperar pocos detalles de solidaridad, comprensión o simple simpatía. Son sempiternos portadores del argumento "¿Yo?".

Y últimamente tengo la impresión, esperemos que falsa, de que la proporción de protestones en la Isla va creciendo a la par que disminuye la de los reivindicativos. Son lo que lloraban por el mal estado del recinto y paseo de La Magdalena, por ejemplo, y ahora no caben en sí de indignación por los problemas que ocasionan los trabajos de arreglo, por el traslado del mercadillo y, qué escándalo, por el inevitable de la Feria. Se les oye a diario. Sabios en la queja e ignorantes en las soluciones, se diría que su único afán es que nada perturbe su ocioso caminar por la calle Real ni su despreocupado café de mediodía en las terrazas.

Me molestan las obras tanto como las mudanzas; será por eso que no hago ni una ni otra desde hace años, pero hay pocas formas más idóneas de mejorar un hogar, o una ciudad, que su realización, siempre que no caigan en la desconsiderada forma de lo faraónico. Aquellos a los que guste la Feria (también hace años o décadas que no piso una) tendrán que soportar el suplicio de unas pequeñas molestias durante este año y tal vez el siguiente. En cualquier caso, no parece motivo para la indignación, aunque afortunadamente nuestro sistema ampara que cada uno es libre de su humor y de cómo lo muestra.