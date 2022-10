Las promesas molan. Súbete a la ola y goza. Goza imaginando un futuro sin chabolas. Que vayan a dejar la ribera como la de Bilbao. Que se coman el tráfico en el centro anticuado. Que embellezcan Pozos Dulces con un huecograbado. Que algunas calles quieran peatonalizar, que las hagan más amables para caminar, para disfrutar, para no aparcar. Que instalen aparcamientos portátiles, frágiles, retráctiles, nada fáciles de usar. Que vayan a montar tres puentes sobre el río. Y más parques para críos. Frío. Bah. No hace frío. Que la pista de hielo que se quede para siempre, de enero a diciembre entre portuenses. Que techen el Aquasherry como el Roland Garros; será una sinrazón pero una obra gigante, fotografiable y sin parangón. Que vayan a construir una estación intermodal, brutal, total. Que pongan en marcha el metro de Fuentebravía a Valdelagrana y la línea de La Puntilla a Doña Blanca. Que vayan a darle vida a las canteras de San Cristóbal, con auditorios, hoteles y tiendas de moda. Las promesas molan. Súbete a la ola y goza. Goza imaginando un futuro con futuro. Cuánto pagarán; cuál será su pena si no cumplen sus augurios.



Las promesas molan. Y crecen y florecen. Y llegan las promesas que gritan al viento y vuelven con eco: Que bajen los impuestos y que suban los sueldos. Que quiten listas de espera y pongan listas placenteras. Que respeten a la peña, da igual su camiseta. Que no te juzguen solo por ser. Que no te odien por querer. Que la humildad sea premiada y la ansia castigada. Que no falte el pan, ni el techo ni el tiempo. Que triunfe la empatía, dignifiquen fruterías y cancelen supremacías. Que detengan la porquería de las refinerías y abandonen la sangría de la sangre mía, y tuya, y nuestra. Que nos envuelvan el mundo en papel de regalo y nos lo devuelvan, pero sin los malos. Las promesas molan. Súbete a la ola y goza. Goza imaginando un futuro sin chabolas. Cuánto pagarán. Cuál será su pena si no cumplen sus ofertas y no pagan sus apuestas.