Promesas incumplidas

Erika prepara su viaje a España para ser testigo directo de las elecciones que se avecinan, empezando por las generales, y su interés se centra fundamentalmente en eso, aunque hablemos de otras cosas.

-En España estáis siempre de campaña electoral y ahora, que se acercan elecciones, es hasta agobiante la presencia de los candidatos en medios de comunicación, redes sociales, plazas públicas…

-Tienes toda la razón, no hay día, ni hora, que no tengamos en las televisiones, radios y periódicos campaña electoral. Todos nos quieren decir lo que van a hacer si llegan a gobernar. Pura campaña.

-¿No les crees?

-Nada en absoluto. Prometen cosas que ellos mismos saben que no van a cumplir. Luego vendrán las excusas de siempre: no hay dinero para hacerlo; no nos dejan los otros partidos…

-Bueno, eso pasa en todas las democracias.

-No me consuela, Erika. Es uno de los defectos del sistema democrático. Los candidatos en campaña pueden prometer la luna seguros de que nadie les pedirá cuentas, lo más es que dentro de cuatro años no les volverán a votar.

-¿Y qué cabria hacer?

-Pues nada, porque ni siquiera algo que en muy escasísimas ocasiones alguno ha hecho: firmar ante notario un compromiso y ese programa se convierte en un documento notarial en el que se explica, no solo lo que prometen hacer, sino cómo lo van a hacer.

-He leído que algún candidato a las municipales de mayo lo ha hecho. Pero eso no significa que lo vaya a cumplir, las excusas serán las mimas y el grado de incumplimiento idéntico.

-Es verdad, en España la ley no prevé sanciones por "incumplimiento de contrato": "La promesa es una declaración de voluntad unilateral que genera obligaciones y que crea únicamente una vinculación del promitente, con valor probatorio, pero que no crea un nexo contractual entre las partes".

-¿Qué hacer entonces?, Jaime.

-Lo he dicho muchas veces: hay que votar a la persona, su trayectoria, su preparación, su experiencia, como si le fuéramos a dar un trabajo en nuestra empresa. (Continuará)