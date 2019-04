Promesas electorales

Los libros de historia se refieren a él con estas escuetas palabras: "Fue un político honrado". Se llamaba Manuel Fernández Supervielle, y está enterrado en el Cementerio de Colón, en La Habana, ciudad de la que había sido alcalde. Se suicidó en 1947 por la vergüenza que le causaba no poder cumplir su promesa electoral de ampliar el acueducto de La Habana. No pudo sobrevivir al hecho de haber defraudado a quienes habían creído en su palabra y le habían votado.

Es este es un caso extremo y, desde luego, no pido a nuestros políticos que actúen de la misma manera, aunque sí que me gustaría que se esforzasen para ganarse un recordatorio semejante: "Fue un político honrado".

En épocas electorales se habla mucho, se promete mucho y casi todo parece valer para atraer votos. Las campañas se parecen cada vez más a un órdago creciente y permanente de insultos y descalificaciones. "No se hagan ilusiones: la democracia es así", estamos diciendo y enseñando a unos niños y jóvenes a los que, probablemente, condenamos a actuar de modo semejante dentro de unos años. ¿De verdad que estamos obligados a portarnos así? ¿De verdad que no somos capaces de nada mejor? ¿De verdad que no hay alternativas? Me pregunto qué pasaría si un candidato tuviera el coraje de apartarse del guión y, mirando a los ojos de los ciudadanos y de los otros políticos, les dijera: "Compatriotas, son muchos y muy graves los problemas que tenemos, y ni yo ni nadie solo y por su cuenta puede pretender solucionarlos. Necesitamos hacerlo entre todos, ciudadanos y políticos. Por eso yo me comprometo, si las elecciones me llevan al gobierno, a pedir ayuda a los demás partidos; y si por el contrario, estoy en la oposición, me comprometo a colaborar con el gobierno para encontrar entre todos las soluciones que necesitamos".

Imagino que esto suena a pura fantasía y que sucederá lo que está previsto que suceda: el "¡pues anda que tú!". Pero no viene mal soñar un poco de vez en cuando, ¿no les parece?