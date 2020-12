Primero, la Parroquia

Comenzó diciembre, un mes que suena sin duda a Navidad, pero no por ello deja de tener nuestra ciudad noticias cofrades, algunas gustan más, otras gustan menos, pero lo que sí es cierto es que en unos días hemos tenido de todo tipo.

Noticias sobre montajes de grandes altares de Triduos como Borriquita y Resucitado, cambios de vestimentas en nuestras Dolorosas de cara a la Festividad de la Inmaculada, Homenaje al Hombre del Mar en el Carmen, nuevos contratos musicales como el de la Oración en el Huerto, nuevo Director Espiritual en Afligidos, necesidad de restaurar al Señor de la Veracruz, todas estas noticias, como consecuencia de la vida diaria de nuestras hermandades incluso en estos tiempos difíciles.

Pero sin duda, la que más ha dado o está dando que hablar es la noticia de la disolución de la Agrupación Parroquial del Soberano Poder.

Ya aprendí que para valorar una situación no solo se puede oír una versión de los hechos, sino ambas, y luego no ser tan simple para dar la razón a una u otra, sino sacar tu propia conclusión.

En esos días recordé una mesa redonda titulada 'Nuevos movimientos parroquiales y cofrades' celebrada en mi hermandad de la Flagelación.

Una de las invitadas, aquella Agrupación Parroquial de San Sebastián, hoy Soberano y por otro lado la Agrupación Parroquial de la Sagrada Cena de Sanlúcar de Barrameda.

El representante de esta ultima Agrupación dijo algo muy importante y que a día de hoy recuerdo muchas veces, ya que creo que es una verdad como un templo. "¿El secreto? Parroquia, Parroquia y Parroquia”. Todo lo que habían conseguido pasaba por trabajar y pensar primero en las necesidades y la actualidad de su Parroquia y de su barrio de Bonanza.

Mientras escribía este articulo me llegó la noticia de que la ya Hermandad de la Cena de Bonanza había presentado el grupo escultórico en su totalidad.

Me salió una sonrisa, me alegré por ellos, asentí con la cabeza y de nuevo me acordé de la frase que antes resalté.

Mismo Obispo, misma Diócesis, pero en algo hemos sido diferentes ¿en qué?

Sea donde sea recuerden, “Parroquia, Parroquia y Parroquia”.