Aprovechando que los AC/DC vienen a Sevilla en mayo, podríamos usar dos de sus canciones para definir la actual situación del Cádiz: “Highway to hell” (Autopista hacia el infierno) o “Hells Bells” (Campanas del Infierno), porque todo indica ahora mismo a que el Cádiz apunta al abismo sin freno. ¿Seremos capaces de detener la hecatombe? Pues esa esa es la pregunta del millón. A tenor de lo visto, ahora mismo no hay ni un atisbo de esperanza en que la cosa mejore. Pero eso es el pasado y el presente, porque el futuro no lo puede adivinar nadie. En cualquier caso, esto no parece ya un problema de entrenador. Y cuando falla la lógica, la táctica, la técnica y la cabeza, hay que tirar de corazón, o incluso más abajo, de zona genital. La famosa “testiculina” de Camacho. Estamos ante la temporada con la permanencia más barata desde hace muchos, muchos años. Y si no somos capaces de aprovecharlo, pues es que no nos merecemos más. Fíjense si esto está barato, que el problema casi acaba de comenzar. Hasta ahora, estábamos mmuy mal, sí, pero la diosa fortuna quiso que nos separara tan solo un punto del descenso n varias jornadas. Pero se acabó el chollo y la herida empieza a abrirse. Y el mayor temor es que si no hemos sido capaces de salvar un escalón de un punto en casi 10 jornadas, si el escalón se va a 6 o 7 es casi una condena a muerte. Y lo peor pues estar por venir. Si hoy no se gana en Pamplona (sí, ganar, no cabe otra) y al Celta le da por ganar a un Barça que casi es mejor jugar contra que contra el Alavés, los gallegos se nos van a 6 puntos. Y si la semana que viene seguimos con el gafe y nos ganan en casa, se van a 9, que podrían ser 10 por la diferencia de goles. Y si como en la película de Jim Carrey “Una serie de catastróficas desdichas”, eso sucede, mucho me temo que nos podemos dar por muertos. Así que en estas dos jornadas nos va la vida, pero literalmente. Son dos partidos en los que no nos vamos a salvar, aunque sumemos 6 puntos, pero que casi nos van a condenar si se dan otros resultados. Y sí, si todo eso falla nos encomendaremos al Cádiz de los milagros, al submarino amarillo, pero tengan en cuanta que la de Fátima, Lourdes o del Rosario tambien se cogen vacaciones de vez en cuando y no conviene tentar a la suerte más de lo debido.

Así que agarrémonos a cosas más terrenales, como la frase de Pellegrino “lo increíbles es tenemos posibilidades de salvar el año”. Pues grábense eso a fuego los que salten al campo hoy en Pamplona. A mí qué quieren que les diga. Como cadista asumo que lo nuestro es luchar todos los años por la permanencia y que, tarde o temprano, algún año se nos dará mal la temporada y acabaremos descendiendo. Pero me daría coraje que fuera un año así, con la salvación tan barata y que no fuéramos capaces ni de lo más mínimo. En esta temporada hay equipos malos, muy malos. Nosotros estamos entre ellos, pero de lo único que hay que convencerse es que, siendo malos, hay tres peores que nosotros. Así que vamos a por ello.