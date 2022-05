Primera Courtoisión

He oído cómo ruge la multitud en un estadio de fútbol. No me gustaría morir sin haber vivido al menos una vez esa electricidad colectiva y alienante, esa regresión a la liturgia de la horda. Una vez me dijo un periodista que para vender periódicos es fundamental que el equipo de la ciudad esté en primera división, y desde entonces me importa que el Cádiz suba o no baje o se mantenga. El caso es que estuve en una primera comunión que terminó con la final de la Champions. En el restaurante coincidía la afición madridista de cuatro o cinco comuniones. La tele se veía pero apenas se escuchaba. Me senté entre los invitados sin acabar de saber por qué empezaba el partido tan tarde, ni desde cuándo la final de la Champions se ha convertido en una Super Bowl con amazing espectáculo. Empezó por fin el partido y una señora muy aseñorada que se sentaba delante empezó su transformación en energúmena. Gritaba, saltaba, se mordía los puños y estuvo toda la primera mitad del partido preguntándose a voz en cuello por qué no salía el Real Madrid de su campo. Un joven enchaquetado con sonotone y una evidente borrachera pontificaba gangoso berreándole a la señora que se calmase, que el Madrid se daría a conocer en el minuto 44, que tuviera fe. Yo había escuchado esa mañana en la radio que el Madrid ganaría de chamba al final del partido, que esa era su estrategia. El borracho sordo dijo lo mismo unas 666 veces mientras oscilaba moviendo su bracito de orador. Por detrás otra señora muy aseñorada le decía al marido, que parecía una esfinge: no soporto a Fulano cuando se pone así, tenemos que llevárnoslo. Una tercera señora abría el ojo y lo giraba como un besugo hembra. La segunda parte fue otra cosa. Vinicius junior metió un gol pero la estrategia del Madrid seguía siendo parecida. La hinchada había disminuido y quedaban casi solo varones. Los aficionados calman sus nervios cantando como verracos "Cómo no te voy a querer". Es magia hipnótica y simpática: como si el canto pudiera proteger su portería de todo mal. Finalmente ganaron. La gente se abrazaba y se hacía selfies. Yo tenía fatiga acústica. Pero una enorme admiración por ese portero belga que se llama Courtois.