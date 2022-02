Presidente, médicos y policías

Hace unos días se inauguraba por fin el Centro de Salud Ángel Salvatierra. Un Centro de Salud es un edificio y, sobre todo, unos profesionales sanitarios que atienden a los pacientes. Pero la Junta, con su política de recortes, decidió no contratar a nadie para esta nueva instalación; lo han abierto trasladando a media docena de médicos y otros tantos enfermeros desde el Centro de Salud de Pinillo Chico.

Un grupo de ciudadanos, convocados por la Marea Blanca de Cádiz en Defensa de la Salud Pública, nos congregamos ante el Centro de Salud para reivindicar más contrataciones. A la inauguración asistió el presidente de la Junta de Andalucía, junto a la nutrida corte de palmeros que suele acompañar a los altos cargos políticos.

Lo sorprendente fue que a la inauguración no asistió ningún profesional sanitario de la plantilla, y sí muchos policías. No sabía que los policías fueran personal esencial de un Centro de Salud. El despliegue fue tan desproporcionado como innecesario. Allí había unas decenas de ciudadanos ejerciendo los derechos constitucionales de expresión y manifestación para lo que, a diferencia de lo que nos han hecho creer, no se necesita ninguna autorización. También estuvo de más que la policía nos identificara a varios de los allí concentrados. ¿Para qué quieren nuestros datos? El papel de la policía no es intimidar a los ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales, sino garantizar su ejercicio.

Moreno Bonilla no se dignó mirar al grupo de manifestantes; sí se acercaron el consejero de Salud y la delegada del Gobierno de Cádiz, que pretendieron convencernos, sin mucho éxito, que lo que hacían era “optimizar recursos humanos”. Se podría hacer un diccionario de los sinónimos que utilizan los políticos para evitar pronunciar palabras como recortes, traslados forzosos o despidos.

El único que puso un toque de dignidad fue Ángel Salvatierra, que a su prestigio profesional une su firme compromiso con la sanidad pública. La defendió en su intervención en el acto de inauguración, y con el apoyo que mostró a los ciudadanos que pedíamos más recursos humanos para este Centro de Salud y para la sanidad pública. Todo un referente que demuestra lo acertado de dedicarle esta nueva instalación sanitaria en El Puerto.