Preocupante

De mis tiempos sevillanos me queda el comentario más o menos en voz baja de que Raynaud era un tipo inquietante. Como aquí Antonio Sanz con pocas diferencias. Ahora son los dos viceconsejeros. Se ha sustituido a López Gil, otro inquietante, por estos. Debe ser que lo da el escalón del gobierno. Pero bueno, ellos se lo guisen y se lo coman. Y a ver cómo solucionan el embolao que les ha dejado el gobierno de Susana Diaz con el tren-tranvía por la bahía, que debe estar listo y en fase comercial el día 1 de abril de este año, o sea, casi el lunes próximo, o nos va a costar a los contribuyentes 99 millones de euros de los fondos Feder europeos por el retraso acumulado.

Me habría encantado estar presente en la entrega de los poderes del gobierno andaluz para saber las causas por las que el tren tranvía de Chiclana a Cádiz por la calle Real acumuló tantos años de retrasos y tantos sobrecostes, y los peligros reales de que los andaluces nos veamos abocados a poner 99 millones de euros y el espantoso ridículo de no haber gestionado correctamente una obra pública en la bahía de Cádiz.

Raynaud se ha acercado a Pelagatos, acompañado de Mercedes Colombo, delegada provincial de estas cosas, y otros responsables técnicos de la obra. Saben que hablamos de una inversión que pasa de los 250 millones de euros, una burrada. Para este malestar, este retraso, esta negligencia se mire como se mire. ¿Uno de los motivos por los que Susana Díaz ha perdido el gobierno de Andalucía? Pues todo suma, y le sumará a Patricia Cavada, no me cabe duda. Sobre todo si no se solucionan todos los problemas de esta obra pública que le ha pasado a San Fernando por la mitad. Pero es más, ¿has pensado si detrás de todo esto estuviera el Partido Popular y Ciudadanos? Digo al PSOE y los andalucistas, únicos responsables locales del desaguisado, en la acera de enfrente dando caña y más caña a los partidos liberal-conservadores y poniéndolos pingando. Pues ni autocrítica han hecho, ni ha venido López Gil a pedir perdón por todo lo que fue diciendo -mintiendo, mejor dicho- sobre las obras.

La preocupante herencia una vez más, Loaiza sabe bastante de herencias, nos dio unos detalles el último día de la última campaña local, cuando dijo el pufo que le había dejado De Bernardo… ¡El último día! Puede que por eso ahora nos digan, casi inmediatamente, el número escondido de las listas de espera de la Seguridad Social. Y lo que vayan transparentando de las decenas de años de gobierno socialista en Andalucía (todo lo bueno hecho, que ha sido mucho también, lo han venido cantando estos).

En definitiva, preocupante la noticia de Diario de Cádiz de ayer. Vamos, de sobresalto.