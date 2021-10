No lo sabíamos. Que el PP había realizado -por escrito- 202 preguntas al gobierno de Patricia Cavada, de las que sólo se habían contestado 29, el 14,3%, nos dice Arturo Rivera en su información del pasado viernes. Además, se duele Loiza, de que estas pocas respuestas son sesgadas, escuetas y de carácter muy genérico, y no responden a lo que se pide. En su muy interesante información, Rivera nos recuerda la sentencia de 2018 a la ex alcaldesa de Puerto Real, la andalucista Maribel Peinado, en la que se la condena a dos años y medio de inhabilitación, por similares causas. ¿Puede encontrarse la alcaldesa Cavada con una sentencia parecida poco antes de las próximas elecciones municipales? Por eso es posible que la orden de responder haya sido el grito del despacho de la Alcaldía a todas las delegaciones y servicios el mismo viernes. La crítica política es una cosa y una sentencia por inhabilitación es otra bien distinta. Sobre todo cuando se empieza a vislumbrar que la buena gestión de este gobierno puede darle resultados excelentes dentro de dos años. Y catapultar a Patricia Cavada, dentro de su partido e institucionalmente, a otras posiciones de relieve. Loaiza hace su trabajo de oposición penosamente porque la oposición muchas veces es un trabajo penoso, porque a la oposición se la ningunea, menosprecia y maltrata. No digo que este sea el caso pero entendemos que el ex alcalde y ex presidente de la Diputación Provincial, portavoz del partido popular en San Fernando, haya tendido una red de inquietudes entre la gente, señalando al gobierno como poco transparente, es decir, políticas que se ocultan voluntariamente, se hurtan al control democrático de la oposición. ¿Hizo lo mismo cuando gozó del poder? Cavada podría haber dicho algo sobre este asunto pero me temo que haya menospreciado o entendido como cosa menor este asunto sin ver la carga de profundidad que lleva, que es lo que al final le pasó a Maribel Peinado, la inhabilitación de la alcaldesa socialista. Poder y Oposición se hablan poco, es malo para la calidad de las democracias que esto ocurra pero el hecho es que ocurre. En la vida municipal, donde todo podría ser más fácil, sólo se tratan en los plenos municipales y de aquella manera. Vamos, respondiendo al 14,3% de las preguntas (ignoro los porcentajes de respuestas a las otras representaciones políticas).

La vida de las ciudades es larga, viene de lejos aunque se quiera dar un tajo en la historia lineal. La memoria son las actas de algunos plenos, las crónicas de los periódicos, las imágenes. Por eso mismo habría que intentar confluir en los consensos, responder a las preguntas, informar de la transparencia de los gobiernos. Porque es una obligación de todos pero especialmente de los políticos, hacer una mejor democracia, ir hacia delante, nunca hacia los días más oscuros.