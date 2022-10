¡Ay! Puerto de Santa María, tierra a la que quiero tanto. ¡Ay! Rinconcito marinero, es lo mejor de Andalucía…

Así le cantaba Pansequito… y seguía diciendo, ¡Ay! De tu suelo no reniego, porque tu eres mi alegría, Rinconcito marinero…

Que bien me siento, y os lo digo de corazón, cuando oigo hablar con sentimiento de nuestra ciudad, aunque sea en un cante antiguo.

Hace tiempo, que decidí ver El Puerto sin tintes políticos, descubriendo aún más a sus personas, oyendo a unas, entendiendo a otras, analizando a cada una de ellas y respetando a todas. Y créanme lo que les digo “somos pa’ comernos”.

He descubierto que hay muchísimas personas, más de las que creemos, que aman a nuestra ciudad, con grandísimas ideas, interesantes proyectos; algunas con muchas ganas, otras muy quemadas.

Existen también, algunos, que tienen que vender que aman El Puerto porque les interesa hacerlo y muchas personas que parece que viven para no parar de criticarla, sin escrúpulos.

Hasta que el propio portuense de a pie, sí, tú y yo, no nos enteremos que, sin el apoyo de nosotros mismos, obviemos el institucional, no llegaremos a ser nada, hasta entonces, por mucho que trabajen para nosotros, no creceremos nunca. Pero por desgracia, hay lo que hoy denomino muchos Portuenses de fachada.

¿Qué es un portuense de fachada? Pues, un “pamplinas” que se vende, más de lo que aporta y que critica más de lo que trabaja por la ciudad.

Trabajar por la ciudad no es trabajar para/ni en el ayuntamiento. Es, por ejemplo, si perteneces a alguna asociación trabajar por ella, apoyarla, colaborar…y si criticas algo, tener al menos la decencia de aportar algo más que la propia crítica, trabajando para poder mejorarlo.

Portuense de fachada, el de las redes sociales, el que gasta los teclados, el del postureo barato pero tradicional, el que es de El Puerto cuando interesa y reniega de él en ocasiones.

Portuense de fachada, identifícalo, ese es el ave rapaz de nuestra ciudad, el que ve una ciudad en tiempos bajos y en vez de alimentarla, hace carroña de ella, pero ¡ojo!, si le da pan, presume y lo grita a los cuatro vientos. ¡Pobre buitre!