Todas las noches me siento a ver la lava incandescente del volcán Cumbre Vieja. El espectáculo es de una belleza hipnótica. Por encima de los parloteos de los periodistas, los vecinos, los expertos, las víctimas, los políticos, ruge el volcán, la tierra se estremece, fluye el fuego. A solas, casi a oscuras (ahorramos electricidad), tengo la sensación de que estoy asistiendo al fin del mundo. Pienso en la cantidad de momentos históricos que he presenciado en directo o casi por la tele: el 23-F, la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, el atentado contra las torres gemelas, la zombificación del espacio público durante la pandemia de covid-19. Pienso en la cantidad fabulosa de ruido mediático que ya casi ni oímos. En la sucesión de crisis económicas desde el 2008. Pienso en qué diría la niña impresionable que yo fui allá en mi colegio de monjas de Madrid en los años de oro del desarrollismo. El fin del mundo, ¿te imaginas? Y el pequeño corazón se me habría helado de pavor allá en el pecho. Como cuando murió Franco y las niñas susurrábamos en las filas por los pasillos. Pero ahora no es terror: es una mezcla de asombro, incredulidad, inevitabilidad, cansancio: "¡vaya!". Salgo a pasear a mi perra en medio de la noche. A la orilla del mar flotan docenas y docenas de vasos de plástico y botellas, restos de un botellón. La espuma de las olas al romper tiene un fulgor fosforescente. Es tan hermoso el blanco orgánico del mar.

Este blancor espectral que solo puede compararse con el de la nieve (al fin y al cabo, agua). El aire es un temblor sonoro de élitros de grillos. Un día le dije a mi monitor de marcha nórdica, que es brasileño, que soy profesora. "¿De qué?". "De literatura española". "Tiene que ser bonito… Yo me crie en la calle". Resuena en la memoria un poema de Claudio Rodríguez: "Yo solo, si es posible,/ pido, cuando me llegue la hora mala,/ la hora de echar de menos tantos gestos queridos,/ tener fuerza, encontrarlos/ como quien halla un fósil/ (acaso una quijada aún con el beso trémulo)/ de una raza extinguida". En el bucle de Youtube suena ahora mismo la Gnosienne número 1 de Erik Satie. Quizá sea verdad que es bonito ser profesora de literatura durante los últimos días de Pompeya.