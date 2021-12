Política municipal (II)

Como decíamos ayer. Dejo al albur –por ser motivo para un ensayo político-sociológico- la incomprensible vuelta de tuerca de la izquierda y la complicidad de la derecha (PSOE+AP). Doy algunos datos y así cada cual.

Cuatro concejales socialistas, Paco Lara, José Luis Romero, Rafael Solo y Antonio Sánchez, por discrepancias con Antonio Caraballo (Gerente de IMUCONA) y las presuntas irregularidades denunciadas (según acta de Pleno Municipal), dimiten en bloque. En ese mandato desaparecerían, a manos del fuego y de la piqueta el Teatro Principal y La Colorá. Cerraría la Clínica de Frontela y se borraría de un plumazo las casetas a rayas de La Puntilla. Pudiera ser la crónica de un mal presagio.

Y seguimos. En el 89 se produce la ruptura de PSOE-AP y a nace el pacto con los tres concejales díscolos de IU-CA: Manuel Espinar, Manuel Rodríguez y Ana Alonso. Pero no acaba aquí la cuestión de los trasvases. En esta suerte de ruleta de la fortuna, hasta siete concejales abandonan sus grupos municipales para integrarse en el mixto. Los ya mencionados de IU-CA y cuatro de AP: Hernán Díaz, José A. Hernández, Juan Vaca y Paco Arniz.

Mientras tanto, aquel PGOU en vigor desde el 23 de marzo de 1992, a un cajón. Durante los mandatos de Hernán Díaz (IP) -desde el 15 de junio de 1991 al 21 de julio de 2006, que fue inhabilitado-, se sucedían, sin solución de continuidad, los convenios urbanísticos, que nada contribuyeron al desarrollo urbanístico de nuestra ciudad.

Los gobiernos de Díaz, entre los pactos con el PSOE y la única mayoría absoluta alcanzada en el mandato 1995-99 con 16 concejales. Aquí la máxima de Julio Andreoti, que el poder no desgasta, lo que desgasta es no tenerlo, se fue al garete. El "aquí no pasa nada" se convirtió en moneda de cambio y se tomaron decisiones que poco después tuvieron consecuencias en los juzgados, con inhabilitaciones de por medio.

Así las cosas, el 22 de mayo de 2011, elecciones marcadas por una abstención del 46,59 %. La apatía de los portuenses se ponía una vez más de manifiesto. Sin lugar a dudas, por los cambalaches políticos sufridos en los más de 30 años de ayuntamientos democráticos y por la incoherencia mostrada por aquellos que nos gobernaron. Con tal de conseguir el sillón pactaban a diestro y siniestro. Sigan ustedes juzgando.