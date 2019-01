Política y cangrejos

Me preguntan los alumnos de Bachillerato acerca de mi opinión sobre la actualidad política. Uf. Estos chicos lo preguntan todo. Y es una gloria. La menda hace mutis por el foro, con arte, temiéndole (quién me ha visto y quién me ve) al dedo malvado que también me acuse de adoctrinadora, ese dedo de la mano del que se coge el alma con un papel, ustedes me entienden. Y es una pena, porque adoctrinar ya sería algo en medio de tanta nada, ¿verdad? Aunque lo mío no es miedo todavía, sino más bien perplejidad, cansancio y mucho frío. Agradezco ser profesora de Lengua Castellana y Literatura, y no de otras materias que exijan trazar mapas concretos.

Mis ideas, mejores o peores, me han acompañado siempre, y son puro combustible. Creer en ellas, transmitirlas y verlas ir hacia adelante reconfortaba, sí. Pero hoy lo que se lleva es escurrir el bulto ante lo reaccionario, lo correcto políticamente, caminar de lado, o para atrás como dicen que caminan los cangrejos, y en seguida entenderán la metáfora. Los cangrejos siempre han estado entre nosotros, pero al sentirnos huyen al agujero a esconderse. Los tiempos cambian y ahora se dejan ver al sol. Y traen refuerzos: el penúltimo día del año pasado leí en la prensa la noticia del hallazgo de cangrejos azules en un garaje de Valencia. Nadie sabe quién se los dejó, pero allí estaban. Misterio. Dicen que ya se los comieron con arroz, y que están más ricos que los bogavantes. No creo. La cuestión es que es una especie invasora, desde dentro, y no hay que dejarse engañar por la vistosidad de sus pinzas.

Emergerán cangrejos azules por todas partes, de algo así nos hablaron los abuelos. Son vanidosos. Nadie sabe cómo se han criado. Nadie reconoce tener un cangrejo azul en casa pero lo cierto es que su sonido al caminar en suelo seco es característico. Solo hay que poner el oído. Yo lo tengo claro: de tener uno cerca, me lo como con arroz y así puedo decirles qué sabor tiene. Pero de momento solo veo un rastro húmedo en muchas calles por las que debo pasar a diario. Dicen que para tropezar con un buen ejemplar solo es necesario dar pasos ciegos, de vuelta al pasado. Seguramente sea cierto.

Me preguntan mis alumnos de Bachillerato acerca de qué pienso sobre lo que pasa alrededor. Quizás un día de éstos les explique lo de los cangrejos azules, o de aquellas historias que nos contaban nuestros abuelos. De momento solo les daré un consejo útil: no se debe andar hacia atrás ni para tomar impulso.