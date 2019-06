Hay una forma del condicional francés que se llama politesse, je voudrais un cafe (me gustaría un café) sería un ejemplo de manual. Pues bien, no se me ocurre otro modo para definir o describir lo que ha sido la ronda de contactos que Patricia Cavada ha mantenido con todos los perdedores de las elecciones municipales en nuestra ciudad: pura politesse. Digo que todos han salido encantados y con la convicción de que la socialista va a constituir un gobierno monocolor. Sin Fran Romero. Un alivio para algunos, pero no lo confesarán en público. Cerrará así un largo período de permanencia en el poder municipal de los andalucistas que primero fueron PSA, luego PA y, finalmente, AxSí. El sustrato, el mismo. Como los miles de votos decrecidos y fieles que han puesto a tres en el salón de plenos y los otros miles y miles que le han dado la espalda, los miles y miles de Antonio Moreno, quiero decir.

Patricia Cavada es una ciudadana como hay unas cuantas en La Isla, pero no muchas, hija de gallego y cañaílla. Es una doble herencia, pues. El gallego es suave y rocoso, el cañaílla es más de vivir al aire las emociones. Cine de verano frente a mesa de camilla con brasero. Y ver llover tras los cristales. Es así y se le nota. Tiene ese quedarse callada, incluso aguantar un embate (lo he podido ver con mis propios ojos durante la campaña) sin descomponer la figura, incluso echar mano de la amabilidad cuando lo que, creo yo, le pedía el cuerpo era mandar al impertinente a freír espárragos, ya me entiendes.

Es una manera -la politesse- de inaugurar un gobierno socialista monocolor en San Fernando, el primer gobierno monocolor en toda la nueva democracia. Es otro estreno que se va a apuntar en su haber: primera alcaldesa de La Isla, primera socialista que gobierna en solitario la ciudad. Sin politesse no lo lograría, pese a las sumas imposibles que sumaría en su contra, digo podemitas, andalucistas, derechita cobarde y las otras dos. Demasiados palos para que salga bien el cante. Las estrellas se han alineado a su favor y va a pactar aquí y allí porque tendrá espectro para pactar, que esto no es la política del Vaticano, ni mucho menos, esto es hacer una ciudad más limpia, verde, hermoseada, ordenada, razonable, culta, educada y democrática. ¿O no?

Pero ya te decía, sin mucho ruido se inicia un nuevo tiempo en el gobierno de San Fernando, un gobierno que -es la impresión que han sacado algunos de la ronda del jueves pasado- no estará coaligado con los nuevos andalucistas, un gobierno de Cavada sin nadie más. Por delante, más que retos, tiene una revista, la revista electoral, la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Por la que será juzgada severamente. Porque muchos votos han salido de su atenta lectura. En mi opinión.

Mañana empieza todo, más o menos